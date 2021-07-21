5 модных табу, которые считались признаком отсутствия вкуса, а стали нормой
Стилист Екатерина Полякова поделилась с модницами несколькими модными правила, которые давно устарели. Среди них – "кроссовки только для спортзала" и "высокая посадка исключительно для худых".
По словам эксперта, часто бывает тяжело избавиться от установок, которые более чем годами были в сознании большинства. Для моды и того, как бурно она развивается, это особенно актуально. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
- Кроссовки только для спортзала
Есть модели, которые подходят для спортзала, но помимо этого масса вариантов как для маскулинных, так и более женственных луков.
- Высокая посадка только для худых
Весь вопрос в подборе брюк или джинсов. Если ткань плотная и не сильно обтягивает, то высокая посадка скроет объемы.
- Черный и коричневый не сочетать
Вообще нет таких сочетаний цветов, которые однозначно нельзя носить. Все зависит от конкретных оттенков и их сочетаемости.
- Клатчи для вечерних выходов
Современный стиль строится на сочетании несочетаемого. Кроссовки с женственными платьями или же нарядные клатчи с джинсами – и это небанально.
- Нельзя сочетать разные металлы
При умелом сочетании серебра и золота можно получить интересный завершенный образ – один из металлов преобладает, а другой дополняет.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский стилист Екатерина Полякова рассказала, какие вещи в этом сезоне вышли из моды. Прежде всего, это джинсы с разрезами на бедрах и футболки с подплечниками. Также больше не актуальны клетчатые рубашки и спортивные сандалии.