Самые модные головные уборы лета 2021: с чем носить. Фото

Головные уборы – базовая составляющая летнего гардероба, ведь это не только защита от солнца, но и модное дополнение к любому наряду. Удачно выбранная шляпа станет главным элементом стильного образа.

OBOZREVATEL собрал трендовые платки и шляпы, которые должны быть в арсенале каждой модницы этим летом. Некоторые аксессуары вернулись в моду с прошлых сезонов.

Шляпы с широкими полями появились в дизайнерских коллекциях в 2021 году. Соломенные модели теперь стоит надевать не только на пляж, но и дополнять ими легкое платье с цветочным рисунком.

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Панамки можно надевать под классический костюм с оверсайз жакетом, юбкой или брюками. Удачная комбинация – яркий летний оттенок сумки и панамки.

Время от времени кепки появлялись в женских коллекциях. В 2021 году спортивные шляпы можно применять в любом повседневном образе.

Стильные платки в 2021 году нужно выбирать с принтом: клетка, горох или цветы. Платок можно заплести в волосы, завязать как бандану или использовать как резинку.

Открытые бейсболки сейчас надевают не только во время занятий спортом. Они защищают лицо от ультрафиолета и дополняют наряд.

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