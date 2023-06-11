Делают 'шире' и 'ниже': 5 моделей летней обуви, которые визуально укорачивают рост

При выборе обуви учитывайте не только внешний вид, но и удобство, пропорции. Есть модели, которые визуально делают ступни шире, а ноги – "короче". Откажитесь от них, выбрав лучшую альтернативу.

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О какой летней обуви стоит забыть, если вы не хотите испортить аутфиты? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Балетки на плоской подошве

Эта обувь подходит стройным девушкам с тонкими лодыжками и с ростом 165+. У кого другие параметры – ровная подошва не ваш вариант: ноги и бедра будут визуально выглядеть больше. Что можно выбрать? Обратите внимание на актуальные летом 2013 остроносые балетки на невысоких каблуках.

2. Высокие кеды

Эту обувь точно не стоит носить женщинам с ростом до 160 см. Высокие кеды делают ноги "массивными" и невыгодно подчеркивают миниатюрность. Лучше выберите кроссовки или мокасины на низкой платформе. Они вариативные: хорошо впишутся как в спортивный, так и в кэжуал-стиль.

3. Туфли Мэри Джейн

Эти простые и изящные туфли с круглыми носками, стойкими каблуками и тонкими ремешками возле лодыжек – любимый аксессуар модниц. Однако ремни и шнуровка на лодыжках утяжеляют образ. Удачная альтернатива – мюли, слингбэки или туфли-лодочки. Если вам трудно отказаться от туфель Мэри Джейн, присмотритесь к этой обуви в бежевом цвете.

4. Босоножки с крупными ремешками

Такая обувь выглядит старомодно. Еще – искажает пропорции ступней, делая их "шире". Вместо них советуем носить босоножки с тонкими ремешками или мюли на стойких каблуках, которые еще много лет будут оставаться в трендах.

5. Акцентная обувь

Яркая обувь может добавить к любому вашему образу стильные акценты. Но с ней следует быть осторожными девушкам с маленьким ростом (до 160 см): может визуально сделать ноги короче. Чтобы не прогадать, советуем носить обувь в насыщенной палитре в тон с одеждой (монохром всегда вытягивает силуэт) или заменить ее на бежевый.

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