15 вещей, которые никогда не выйдут из моды. Фото

За модными тенденциями очень сложно уследить, но есть одежда, которая будет трендовой еще десятки лет. Чтобы выглядеть стильно, не обязательно покупать все новинки в мире моды.

OBOZREVATEL собрал вещи, которые до сих пор остаются на пике популярности. Их нужно добавлять в женский гардероб и не бояться, что через год это будет неактуально.

Черная косуха уже более 10 лет не оставляет модный Олимп. Она сочетается со многими стилями и подходит для всех типов фигур. В любое время года куртка поможет создать множество трендовых образов.

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Длинные юбки считаются самым романтичным женским нарядом. Несмотря на изменчивость трендов, юбки всегда остаются в коллекциях ведущих дизайнеров.

Прямой жакет на пуговицах оверсайз кроя всегда подчеркивает изящество и чувство стиля. Жакет можно выбрать классического бежевого, черного или серого оттенка. В 2021 году стоит поэкспериментировать с цветами и приобрести ярко-розовый, изумрудный или голубой.

Кардиган появляется в трендовых коллекциях очень часто. Классический вариант – оверсайз фасон на пуговицах с спущенными плечами.

Платье-рубашка в тренде независимо от фасона: облегающий мини, оверсайз миди или макси.

Платье пастельных оттенков с цветочным принтом является примером женственного наряда, особенно летом и весной.

Джинсовку синего цвета прямого покроя можно сочетать с платьем, спортивным костюмом и другими образами. Все комбинации с курткой будут выглядеть модно.

Лоферы получили популярность в 1960-х годах. Классическая обувь трендовая до сих пор, модницы сочетают туфли с любыми образами.

Брюки прямого покроя с завышенной талией на пике популярности с тех пор, когда их надела легендарная Коко Шанель. Классическая оверсайз модель подходит для любых типов фигур.

Классическая юбка средней или миди длины подчеркивает сексуальность и элегантность.

Стеганое пальто с поясом подходит к повседневным и к праздничным образам.

Черный костюм-смокинг – элегантный наряд в офис, ресторан или другое важное событие. Длинный жакет остается в моде, особенно его классический вариант с двумя рядами пуговиц.

Двубортное шерстяное пальто прямого кроя – неизменная классика, которую носили женщины и мужчины всех времен. Цвет хаки, черный и песчаный всегда будут в тренде.

Классические синие джинсы прямого покроя с завышенной талией можно комбинировать с рубашкой, лодочками, жакетом и джинсовкой.

Классические черные или коричневые сапоги на каблуке и без всегда будут популярны, даже если мода кардинально изменится. Зимний элегантный образ не обойдется без длинных сапог.

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