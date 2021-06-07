15 вещей, которые никогда не выйдут из моды. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Мода
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'Вечные' вещи всегда будут в моде

За модными тенденциями очень сложно уследить, но есть одежда, которая будет трендовой еще десятки лет. Чтобы выглядеть стильно, не обязательно покупать все новинки в мире моды.

OBOZREVATEL собрал вещи, которые до сих пор остаются на пике популярности. Их нужно добавлять в женский гардероб и не бояться, что через год это будет неактуально.

Черная косуха уже более 10 лет не оставляет модный Олимп. Она сочетается со многими стилями и подходит для всех типов фигур. В любое время года куртка поможет создать множество трендовых образов.

Куртка-косуха черного цвета – незаменимый атрибут демисезонного гардероба.
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Длинные юбки считаются самым романтичным женским нарядом. Несмотря на изменчивость трендов, юбки всегда остаются в коллекциях ведущих дизайнеров.

Длинная юбка всегда на пике популярности.

Прямой жакет на пуговицах оверсайз кроя всегда подчеркивает изящество и чувство стиля. Жакет можно выбрать классического бежевого, черного или серого оттенка. В 2021 году стоит поэкспериментировать с цветами и приобрести ярко-розовый, изумрудный или голубой.

Прямой женский жакет подходит к любому образу.

Кардиган появляется в трендовых коллекциях очень часто. Классический вариант – оверсайз фасон на пуговицах с спущенными плечами.

Вязаный кардиган свободного покроя всегда модный.

Платье-рубашка в тренде независимо от фасона: облегающий мини, оверсайз миди или макси.

Платье-рубашка всегда популярна.

Платье пастельных оттенков с цветочным принтом является примером женственного наряда, особенно летом и весной.

Нежное платье с цветочным узором в тренде.

Джинсовку синего цвета прямого покроя можно сочетать с платьем, спортивным костюмом и другими образами. Все комбинации с курткой будут выглядеть модно.

Классическая джинсовая куртка популярна много лет.

Лоферы получили популярность в 1960-х годах. Классическая обувь трендовая до сих пор, модницы сочетают туфли с любыми образами.

Классические лоферы много лет популярны.

Брюки прямого покроя с завышенной талией на пике популярности с тех пор, когда их надела легендарная Коко Шанель. Классическая оверсайз модель подходит для любых типов фигур.

Классические прямые брюки можно надеть на любое событие.

Классическая юбка средней или миди длины подчеркивает сексуальность и элегантность.

Юбка-карандаш всегда будет в тренде.

Стеганое пальто с поясом подходит к повседневным и к праздничным образам.

Стеганое пальто практичное и долго служит.

Черный костюм-смокинг – элегантный наряд в офис, ресторан или другое важное событие. Длинный жакет остается в моде, особенно его классический вариант с двумя рядами пуговиц.

Костюм-смокинг подходит всем леди.

Двубортное шерстяное пальто прямого кроя – неизменная классика, которую носили женщины и мужчины всех времен. Цвет хаки, черный и песчаный всегда будут в тренде.

Двубортне классическое пальто популярное уже более 100 лет.

Классические синие джинсы прямого покроя с завышенной талией можно комбинировать с рубашкой, лодочками, жакетом и джинсовкой.

Классические синие джинсы – вечный предмет гардероба.

Классические черные или коричневые сапоги на каблуке и без всегда будут популярны, даже если мода кардинально изменится. Зимний элегантный образ не обойдется без длинных сапог.

Длинные сапоги скрасят любой образ.

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