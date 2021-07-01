10 модных ошибок, которые допускают лишь украинки

Иностранцы идентифицируют украинок по внешнему виду, ведь наших девушек заметно сразу. Украинские женщины считаются самыми красивыми, большинство действительно обладает чувством стиля и модно одевается.

В Украине каждая леди хочет выделиться: много украшений, цветов и текстур сочетают в одном образе. OBOZREVATEL собрал главные ошибки в одежде, которые допускают только наши девушки.

Вульгарный наряд

Украинские девушки любят демонстрировать свои прелести. Мини-юбка и глубокое декольте выдает наших женщин за границей, ведь европейки одеваются значительно скромнее.

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Антитренды

Каждая стильная леди должна знать модные тенденции и убирать из своего гардероба антитренды. Только украинские девушки могут гулять в шубе из шиншиллы, когда весь мир давно перешел на эко-мех.

Образ с обложки журнала

Девушки, которые носят все последние тренды, иногда выглядят смешно. Украинки чаще не умеют комбинировать базовые и ультрамодные вещи. Высокая мода идет не всем модницам, но некоторые не способны этого понять.

Повседневный образ, как на праздник

Украинки на обычную прогулку одевают лучшее платье, украшения и каблуки. В то время как европейки предпочитают удобную одежду: джинсы, кеды и футболку. Так наших красавиц можно запросто выделить из толпы иностранок.

Неуместный образ

Некоторые девушки на работу в офисе одевают короткую юбку и декольте. Первое впечатление о человеке складывается по одежде, поэтому откровенные эксперименты сотрудники могут не понять.

Смесь цветов

Украинки не боятся экспериментировать: цветочную кофточку могут дополнить леопардовые джинсы. Яркие принты нужно комбинировать со спокойными оттенками.

Экономия на аксессуарах

Украинские девушки не стесняются скупать китайскую бижутерию, чтобы каждый раз надевать новые серьги. Чаще всего такой образ выглядит дешево. Лучше купить одну пару дорогих украшений, которые будут подчеркивать женственность и подойдут к любому наряду.

Старая домашняя одежда

Дома большинство девушек носят старые футболки и шорты, а банный халат празднует уже не один юбилей. Гораздо приятнее ходить в красивом пеньюаре, чем в обносках.

Недоверие к стилистам

Некоторые девушки считают, что знают лучше стилистов и не доверяют свой стиль профессионалам. Правда, не у каждой леди развито чувство вкуса, поэтому стоит прислушаться к советам модельеров, которые подбирают одежду индивидуально.

Девушки выглядят одинаково

Когда в Украине становится популярной какая-то тенденция, все девушки выглядят одинаковыми, скупая эти вещи. Модницы теряют индивидуальность.

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