10 модных ошибок, которые допускают лишь украинки

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Мода
4 минуты
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Украинки любят одеваться ярко

Иностранцы идентифицируют украинок по внешнему виду, ведь наших девушек заметно сразу. Украинские женщины считаются самыми красивыми, большинство действительно обладает чувством стиля и модно одевается.

В Украине каждая леди хочет выделиться: много украшений, цветов и текстур сочетают в одном образе. OBOZREVATEL собрал главные ошибки в одежде, которые допускают только наши девушки.

Вульгарный наряд

Некоторые девушки одеваются очень вульгарно.

Украинские девушки любят демонстрировать свои прелести. Мини-юбка и глубокое декольте выдает наших женщин за границей, ведь европейки одеваются значительно скромнее.

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Антитренды

Некоторые девушки не отслеживают модные тенденции

Каждая стильная леди должна знать модные тенденции и убирать из своего гардероба антитренды. Только украинские девушки могут гулять в шубе из шиншиллы, когда весь мир давно перешел на эко-мех.

Образ с обложки журнала

Девушки берут пример с модных журналов.

Девушки, которые носят все последние тренды, иногда выглядят смешно. Украинки чаще не умеют комбинировать базовые и ультрамодные вещи. Высокая мода идет не всем модницам, но некоторые не способны этого понять.

Повседневный образ, как на праздник

Девушки всегда одеваются нарядно.

Украинки на обычную прогулку одевают лучшее платье, украшения и каблуки. В то время как европейки предпочитают удобную одежду: джинсы, кеды и футболку. Так наших красавиц можно запросто выделить из толпы иностранок.

Неуместный образ

Девушки часто выбирают неуместный наряд.

Некоторые девушки на работу в офисе одевают короткую юбку и декольте. Первое впечатление о человеке складывается по одежде, поэтому откровенные эксперименты сотрудники могут не понять.

Смесь цветов

В Украине девушки не умеют комбинировать цвета.

Украинки не боятся экспериментировать: цветочную кофточку могут дополнить леопардовые джинсы. Яркие принты нужно комбинировать со спокойными оттенками.

Экономия на аксессуарах

Украинки экономят на аксессуарах.

Украинские девушки не стесняются скупать китайскую бижутерию, чтобы каждый раз надевать новые серьги. Чаще всего такой образ выглядит дешево. Лучше купить одну пару дорогих украшений, которые будут подчеркивать женственность и подойдут к любому наряду.

Старая домашняя одежда

Дома девушки носят старые вещи.

Дома большинство девушек носят старые футболки и шорты, а банный халат празднует уже не один юбилей. Гораздо приятнее ходить в красивом пеньюаре, чем в обносках.

Недоверие к стилистам

Девушки не прислушиваются к советам стилистов.

Некоторые девушки считают, что знают лучше стилистов и не доверяют свой стиль профессионалам. Правда, не у каждой леди развито чувство вкуса, поэтому стоит прислушаться к советам модельеров, которые подбирают одежду индивидуально.

Девушки выглядят одинаково

Украинские модницы исповедуют все тренды.

Когда в Украине становится популярной какая-то тенденция, все девушки выглядят одинаковыми, скупая эти вещи. Модницы теряют индивидуальность.

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