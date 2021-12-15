Женщина сбросила 23 кг из-за фото с Санта-Клаусом и раскрыла секрет похудения

Австралийка по имени Ребекка Бек Иган, 36-летняя мама двоих детей похудела на 23 кг менее чем за год, не лишив себя любимой еды. Главным секретом в потере веса она называет подсчет калорий и сравнительные фотографии, благодаря которым Ребекка решилась на кардинальные изменения.

Женщина до своего удивительно перевоплощения питалась нездоровой едой, пишет 7news. В основном, она кушала продукты быстрого приготовления, фаст-фуд, шоколад, чипсы и газировки (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Я бы сказала, что была очень ленивой. Часто получала еду на вынос в виде KFC или McDonalds, а после доедала еду своей дочери. У меня были проблемы с размером порций", – призналась Ребекка.

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Несмотря на то, что питание австралийки были нездоровым, она изредка старалась похудеть, но не прикладывала слишком больших усилий, поскольку считала, что в отличной форме. Однако Иган стала набирать вес.

Переломный момент наступил после того, как ее семья устроила новогоднюю фотосессию в 2020 году и она сравнила себя на снимках.

"Мы сделали этот снимок с Санта-Клаусом, и я была шокирована тем, насколько большая я на нем выглядела", – говорит Ребекка.

Тогда мать двоих детей приняла решение похудеть раз и навсегда, и обратилась к специальному приложению, чтобы следить за питанием. Оно рассчитывает нужное количество калорий человеку на сутки, исходя из пола, роста, возраста и активности.

"Честно говоря, я не почувствовала, что мне пришлось делать много серьезных изменений. Нужно было просто расставить приоритеты в моих потребностях в изменениях, поддержать себя и быть последовательной, а не оправдываться", – сказала Бек.

Австралийка всякий раз, когда кушала, отмечала в приложении, что съела и, таким образом, следила за количеством калорий. При этом позволяла себе кушать любимые продукты.

"Я буквально ела шоколад каждый день, и теряла вес, и каждую неделю могла кушать все, что мне хотелось, главное считать калории. Все дело в предварительном планировании и отслеживании калорий. Единственный способ похудеть – это испытывать дефицит калорий. Если вы не отслеживаете количество калорий, вы не узнаете, есть ли у вас дефицит", – сказала Ребекка.

В ее программе питания сначала можно было съедать продукты на 1400 калорий, а вскоре, когда начала заниматься спортом, увеличила до 1600 калорий.

"Упражнения стали еще одним большим изменением, я перестала оправдываться из-за того, что у меня нет времени, и я просто нашла время, чтобы сделать это. Я начала с прогулки с детской коляской, а затем перешла к бегу, когда мой муж был дома с детьми", – добавила женщина.

За 11 месяцев Ребекка похудела на 23 кг, ни разу не посетив тренажерный зал, а лишь подсчитывая калории, вскоре правильно питаясь и самостоятельно делая спортивные упражнения.

Теперь австралийка тренируется четыре дня в неделю, включая дополнительный бег на 5 км и домашние тренировки.

"Обычно я тренируюсь дома или отправляюсь на пробежку в 5 утра до того, как дети просыпаются. Или я жду и тренируюсь во второй половине дня после работы", - говорит она.

Что касается питания Ребекки Иган, то в основном на завтрак она кушает овсяные хлопья, на перекус – нежирный сыр, на обед –свинину с салатом, на второй перекус – манго или клубнику, а на ужин – куриный шницель с картофелем, брокколи, морковью и соусом.

"Я больше не чувствую себя виноватой из-за того, что ем или делаю. Советую перестать оправдываться, почему вы не можете заняться спортом, и начать строить план, как это сделать", – подытожила она.

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