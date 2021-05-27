В СССР женщины худели на самодельных диетах: опубликованы интересные факты и фото

В Советском Союзе слово "диета" долгое время ассоциировалась исключительно с пошатнувшимся здоровьем и санаторием, а сама мода на похудение появилась в 70‑х годах. Самой знаменитой системой питания была диета под названием "стол номер восемь", направленная на нормализацию веса.

Так, в 70-е в моду вошли "четыре окошка" между женскими ногами и 44‑й размер одежды. Многие обладательницы таких параметров могли покупать вещи даже в "Детском мире". Позже в СССР появились самодеятельные диеты, такие как неделя на несоленом рисе, перетертом корне петрушки и травяном кефире. Об этом пишет BigPicture (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Диетическое питание впервые появились в СССР в 20‑х годах. Подобные столовые массово открывали предприимчивые граждане, понимавшие, что общепит будет востребованным всегда. Там можно было попробовать не только пряности, но и "острые" блюда: квашеная капуста, натуральная соленая сельдь, кильки, соленые огурцы и маринованные грибы, кислые щи, жирный со свининой и красным перцем борщ.

Меню для таких столовых разрабатывали медики без участия кулинаров, поэтому вкусовые качества блюд в расчет не брали. Акцент делали на том, чтобы пища была полезной для здоровья. Главной задачей было оздоровление населения.

Кроме того, в 1930 году в стране был основан Институт питания. Обед из первого, второго и компота, рыбный день по четвергам и трехразовое питание было разработано учеными этого института.

Ученый Мануил Певзнер разработал систему из 15-ти диет, которые также называли "столами". Каждый из этих столов был адресован людям с определенными заболеваниями или склонностью к некоторым недугам. Каждая диета была проработана до мелочей – подобраны продукты, их сочетания, калорийность, количество и технология приготовления.

Самым востребованным был "стол номер восемь" – диета для страдающих ожирением. Женщины прописывали ее сами себе, даже если были далеки от проблем с лишним весом. Очень скоро этот "стол" стал в СССР традиционным для дам, следящих за своей фигурой.

В современном мире "восьмую диету" называют правильным питанием. Диета подразумевает дробное питание 5-6 раз в день, отказ от жареного и быстрых углеводов. Все продукты запекаются, отвариваются или тушатся.

Раз в неделю полагался разгрузочный день, а суточная калорийность рациона в обычный день не должна была превышать 1700-1800 ккал. Суточная норма включала в себя не более 90-110 г белков, жиров – 80 г и углеводов – 150 г. Диета Певзнера была очень эффективной – граждане теряли по 2 кг в неделю, а вместе с этим обретали энергию, радость жизни и правильный обмен веществ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Советском союзе свадьба была отдельной темой для разговоров. В то время считалось, что отказ от пышного торжества – это признак если не крайней нищеты, то явной несостоятельности. Таким образом люди любым способом пытались устроить яркий праздник.