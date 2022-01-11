Самые опасные диеты. 4 красных флажка, которые должны насторожить во время похудения

Профессиональные диетологи предостерегают, что во время похудения нужно быть особенно внимательными к своему самочувствию, чтобы не навредить организму. Существует 4 "красных флажка", заметив которые, нужно обратиться к специалисту или преждевременно закончить диету.

Издание Нuffpost попросило экспертов рассказать о том, как правильно сбрасывать лишние килограммы. Чтобы эффективно и безопасно похудеть, следует прислушаться к специалистам (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Голод

Несмотря на распространенный миф, диетолог Аманда Франкени утверждает, что диета не должна сопровождаться постоянным чувством голода. По ее словам, рацион должен включать в себя широкий спектр продуктов и достаточное количество калорий, чтобы не испытывать дискомфорт.

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Отсутствие гибкости

Другая специалистка в сфере питания Марисса Мешулам рекомендует желающим похудеть обратить внимание, является ли подобранный рацион гибким. В частности, можно ли любой его компонент заменить аналогом.

Она также подчеркнула, что меню с учетом всех желаний сложно подобрать в Интернете, поэтому лучше обратиться к квалифицированному диетологу.

Диеты из одного или нескольких продуктов

Сертифицированный специалист Ким Роуз Фрэнсис категорически не советует выбирать рацион, исключающий целые группы необходимых элементов, сокращая его до нескольких продуктов. Они не дадут организму достаточное количество необходимых микроэлементов, только повредив ему.

Диеты, которые делят продукты на "хорошие и плохие"

Давая отдельным продуктам клеймо "плохие", можно спровоцировать мозг на чувство вины, говорит Аманда Франкени. Вместо того, чтобы полностью исключить какой-то элемент, стоит время от времени баловать себя, чтобы не сорваться после похудения и не набрать лишние кило снова.

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