Правило экватора. Звездный диетолог назвала продукты, которые нельзя есть после 15:00

Здоровая пища – самый верный путь к идеальной фигуре. Даже регулярные занятия спортом не дадут желаемого результата, если не следить за тем, что лежит на тарелке. Звездный диетолог Наталия Самойленко советует попробовать пятикратный режим питания, в котором вы разделить день условной чертой под названием "экватор".

Он всегда начинается в 15:00, сообщила эксперт женскому журналу ELLE. Дело в том, что во второй половине дня у нас замедляется скорость обменных процессов.

"Экватор" не зависит от распорядка дня, времени пробуждения и прочих нюансов. Начиная с 15:00 метаболизм углеводов слабеет, поэтому с обеда необходимо исключить все продукты, содержащие это питательное вещество.

1. Каши, рис, макароны

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2. Хлеб и другие хлебобулочные изделия

3. Сладости, шоколад, кондитерские изделия, фрукты, сухофрукты, мед, варенье

4. Продукты, повышающие инсулин: молоко и сладкая молочная продукция, красное мясо

5. Крахмалистые овощи: картофель, свекла, морковь

Первые изменения вы сможете заметить уже в первые дни, поскольку с лица и тела уйдет отечность. Это связано с тем, что вышеперечисленные продукты задерживают в организме жидкость. Кроме того, в 15:00 из углеводов мы получаем излишнюю энергию. Если к концу дня она не успела израсходоваться, то куда она делась? Верно, отложилась на боках в виде нежелательных сантиметров.

"Пища, повышающая инсулин, блокирует выработку соматотропина – гормона роста, который непосредственно влияет на процессы жиросжигания", – акцентировала внимание Наталия.

1. Рыба

2. Морепродукты

3. Курица

4. Семена с орехами

5. Овощи (кроме крахмалистых)

6. Растительные масла

Ранее OBOZREVATEL писал, что старший диетолог Национальной службы здравоохранения Великобритании Тамара Уилнер не рекомендует сразу после праздников садиться на строгую диету и тщательно высчитывать калории. По ее мнению, можно похудеть без жестоких ограничений в еде. Как это сделать – читайте в нашем материале.