Правило экватора. Звездный диетолог назвала продукты, которые нельзя есть после 15:00
Здоровая пища – самый верный путь к идеальной фигуре. Даже регулярные занятия спортом не дадут желаемого результата, если не следить за тем, что лежит на тарелке. Звездный диетолог Наталия Самойленко советует попробовать пятикратный режим питания, в котором вы разделить день условной чертой под названием "экватор".
Он всегда начинается в 15:00, сообщила эксперт женскому журналу ELLE. Дело в том, что во второй половине дня у нас замедляется скорость обменных процессов.
"Экватор" не зависит от распорядка дня, времени пробуждения и прочих нюансов. Начиная с 15:00 метаболизм углеводов слабеет, поэтому с обеда необходимо исключить все продукты, содержащие это питательное вещество.Что нельзя есть после 15:00
1. Каши, рис, макароны
2. Хлеб и другие хлебобулочные изделия
3. Сладости, шоколад, кондитерские изделия, фрукты, сухофрукты, мед, варенье
4. Продукты, повышающие инсулин: молоко и сладкая молочная продукция, красное мясо
5. Крахмалистые овощи: картофель, свекла, морковь
Первые изменения вы сможете заметить уже в первые дни, поскольку с лица и тела уйдет отечность. Это связано с тем, что вышеперечисленные продукты задерживают в организме жидкость. Кроме того, в 15:00 из углеводов мы получаем излишнюю энергию. Если к концу дня она не успела израсходоваться, то куда она делась? Верно, отложилась на боках в виде нежелательных сантиметров.
"Пища, повышающая инсулин, блокирует выработку соматотропина – гормона роста, который непосредственно влияет на процессы жиросжигания", – акцентировала внимание Наталия.Что можно есть после 15:00
1. Рыба
2. Морепродукты
3. Курица
4. Семена с орехами
5. Овощи (кроме крахмалистых)
6. Растительные масла
Ранее OBOZREVATEL писал, что старший диетолог Национальной службы здравоохранения Великобритании Тамара Уилнер не рекомендует сразу после праздников садиться на строгую диету и тщательно высчитывать калории. По ее мнению, можно похудеть без жестоких ограничений в еде. Как это сделать – читайте в нашем материале.