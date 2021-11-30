Мужчина из Индии похудел на 100 кг за 10 месяцев из-за ультиматума отца. Фото до и после

Житель Индии Джунаид Джамадар 10 месяцев назад весил 207 килограмм. Однако уже сейчас его цифра на весах стала в половину меньше. Времена, когда мужчину унижали и называли великаном остались в прошлом, а помог ему в этом отцовский ультиматум.

В январе 2021 года 26-летний индиец поставил перед собой амбициозную цель – сбросить 100 кг за 10 месяцев, пишет издание Times of India. Мотивацию заняться спортом и перейти на правильное питание Джунаиду подарил отец, который первым начал говорить о необходимости избавиться от лишних сантиметров (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Джамадар понял, что пора заняться собой, когда в очередной раз столкнулся с осуждающими взглядами окружающих.

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"Я не мог покупать себе одежду, которая мне нравилась и страдал от унижений. В общественных местах люди смотрели на меня, как на великана", – вспомнил мужчина.

Теперь Джунаид следит за своим питанием и режимом тренировок. На завтрак он съедает три отварных яйца и один апельсин, на обед – одну лепешку из сдобного теста, 200 грамм отварной курицы, салат и обезжиренные сливки, а на ужин – также 200 грамм отварной курицы. Перед тренировкой мужчина употребляет яблоко, пять миндальных и два грецких ореха, а после – протеиновый коктейль и три яичных белка.

"Иногда я балую себя бирьяни (индийский плов - ред.), мороженым и другой сытной едой индийской кухни. Мне ее готовят моя мама", – признался Джамадар.

После каждого приема пищи мужчина идет на 15-минутную прогулку. Так еда лучше усваивается. Также перед сном он выпивает чашку зеленого чая для улучшения метаболизма.

Индиец ежедневно занимается спортом. Он делает упражнения на две группы мышц и кардиотренировки. Изменился и его распорядок дня – теперь Джамадар просыпается и ложится спать раньше.

В его планах пробежать марафон и не останавливаться на достигнутом. Индиец признался, что восхищенные отзывы окружающих мотивируют его не опускать руки.

На своем YouTube-канале он делится промежуточными результатами за весь период похудения:

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