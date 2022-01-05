Международный разгрузочный день: как "отдохнуть" от новогоднего застолья

Ежегодно 5 января отмечается Международный разгрузочный день. Его цель – в разгар новогодних праздников напомнить о важности здорового образа жизни.

Диетологи рекомендуют устраивать разгрузочные дни не более 1-2 раз в неделю: их нельзя отождествлять с долгосрочной монодиетой, от которых больше вреда, чем пользы. Кроме того, при наличии каких-либо заболеваний "разгружать" организм следует только после консультации с врачом.

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Так, несбалансированность питания и употребление в пищу лишь одного продукта (яблок, бананов, кефира или каш) может привести к обострению болезни, предостерегает диетолог Людмила Бабич. "Особенно это чревато для тех, кто страдает болезнями печени или почек, а также при сахарном диабете", – рассказала специалист.

Подобные ограничения также могут быть вредны при беременности и кормлении грудью, хотя иногда могут быть рекомендованы лечащим врачом.

В разгрузочные дни из рациона исключается красное мясо, рафинированный сахар, соль, дрожжи, хлебобулочные изделия, специи, любые соусы, молочные продукты, алкоголь и никотин, напоминает диетолог Анна Берсенева.

В то же время не стоит снижать суточную калорийность ниже 1000 килокалорий – это замедлит обмен веществ, и все, что сбросили за день, вернется уже через сутки.

В разгрузочные дни эксперты рекомендуют употреблять в пищу свежие и термически обработанные овощи (брокколи, сельдерей, цветная капуста, спаржа, фасоль), ягоды, фрукты с оптимальным гликемическим индексом, легкую белковую пищу (фасоль, тофу, рыба, морепродукты, яйца).

Если есть проблемы с пищеварительной системой, "разгружать" организм можно на термически обработанных овощах и супах-пюре.

Важно также в разгрузочный день избегать любых стрессов, интенсивных физических нагрузок и на треть увеличить количество потребляемой воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Светлана Фус рассказала, как жиры влияют на потенцию и к чему приводит жиросжигающая диета. Специалист подчеркнула, что жиры обязательно должны присутствовать в рационе питания.