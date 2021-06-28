Как заниматься фитнесом в жару: украинцев предупредили об опасных симптомах

Физическая активность в жару может стать угрозой для здоровья. Изнурительные упражнения, температура и влажность воздуха могут повысить градусы тела и спровоцировать болезни.

Как сообщили на Facebook-странице Центра общественного здоровья Минздрава Украины, могут возникнуть тепловые спазмы, обмороки или коллапс, связанный с физическими упражнениями, тепловое истощение, солнечный удар.

"Обычно кожа человека, сосуды и уровень потоотделения приспосабливаются к жаре. Однако системы охлаждения организма могут работать плохо, если вы слишком долго находитесь под воздействием высоких температур и влажности. Как следствие, возникают болезни, связанные с жарой", – рассказали в ЦОЗ.

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Болезни, возникающие из-за жары:

Тепловые спазмы – болезненные сокращения мышц во время физических упражнений.

Тепловое синкопе (обморок) – обычно возникает после длительного сидения или стояния на солнце.

Коллапс, связанный с физическими упражнениями – ощущение головокружения сразу после тренировок. Это может произойти, когда человек резко прекращает бег, гонки и тому подобное.

Тепловое истощение – температура тела поднимается до 40°С. Человек может чувствовать тошноту, рвоту, слабость, головную боль, обморок, потливость, холод, липкую на ощупь кожу.

Солнечный удар или тепловой удар – это чрезвычайное положение, угрожающее жизни и возникает, когда температура вашего тела превышает 40°C. Кожа может быть сухой от недостатка пота или влаги.

"Во время физических упражнений в жаркую погоду следите за признаками и симптомами болезней, связанных с жарой. Никогда не игнорируйте симптомы, ведь ваше состояние может ухудшиться, что приведет к неотложной медицинской помощи", – сказано в сообщении.

Симптомы и признаки заболеваний, которые могут проявляться во время физической активности в жару:

судороги мышц

тошнота или рвота

слабость

усталость

головная боль

чрезмерное потоотделение

головокружение

озадаченность

раздражительность

низкое кровяное давление

повышенный пульс

проблемы со зрением.

В ЦОЗ отметили: если возник любой из этих симптомов, необходимо срочно прекратить упражнение, снизить температуру тела и немедленно увлажниться.

В случае теплового удара, спутанности сознания или изменения психического состояния, человеку требуется экстренная медицинская помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Укргидрометцентра Николай Кульбида спрогнозировал, что летом жара в Украине достигнет отметки в 40 градусов. Особенно жаркими, по его словам, будут июль и август.