Как подтянуть грудь без спортзала: пять простых упражнений

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Диета и фитнес
2 минуты
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Обвисания груди можно не допустить – достаточно лишь регулярно делать несколько простых упражнений

С возрастом, после резкого похудения или кормления ребенка грудь может опуститься, потеряв форму и упругость. С такой проблемой может столкнуться даже 20-летняя девушка, если она обладательница большого размера.

Впрочем, обвисания груди можно не допустить, пишет "Новый канал". Для этого достаточно лишь регулярно делать несколько простых упражнений.

Сжимание ладоней

Выполнять это упражнение можно в положении сидя или стоя. Выровняйте спину, разверните плечи и слегка приподнимите подбородок. Соедините ладони перед грудью таким образом, чтобы пальцы "смотрели" вверх, а локти образовывали прямой угол.

Сделайте глубокий вдох, а на выдохе максимально сильно сожмите ладони, чтобы в мышцах груди ощущалось напряжение. Повторяйте упражнение 15-20 раз с интервалом в полминуты.

Обвисания груди можно не допустить
Отжимания

Отжиматься можно с колен либо ступней. В любом случае нужно поставить руки на ширину плеч и опускать туловище параллельно полу, чтобы руки образовывали прямой угол. Всего следует сделать три подхода по 10-12 отжиманий.

После резкого похудения или кормления грудью грудь может опуститься
Жим гантелей лежа

Жим гантелей лежа можно выполнять на коврике или на гимнастической скамье. Возьмите гантели весом 1,5-2 килограмма и лягте, согнув ноги в коленях. Поднимите руки вверх, а затем опустите, согнув в локтях, параллельно полу. Сделайте три подхода по 15-20 раз.

Жим гантелей лежа можно выполнять на коврике или на гимнастической скамейке
Разведение гантелей

Это упражнение выполняется лежа, желательно на скамье, для проработки всей груди. Возьмите гантели весом 1,5-2 килограмма, лягте на скамью, держа руки с гантелями согнутыми у груди. Поднимите руки вверх, чтобы ладони были обращены друг к другу. В то же время опускайте руки в стороны, удерживая пресс поясницей. Локти должны "смотреть" вниз. Сделайте три подхода по 15-20 раз.

Всегда держите спину ровной, не сутультесь и следите за осанкой – тогда поднимется и грудь
Тяга гантелей стоя в наклоне

Возьмите гантели и наклоните корпус, немного согнув ноги. Сильно прижмите руки к туловищу и начинайте тянуть гантели вверх, проворачивая кисти рук. Делайте три подхода по 15-20 раз.

Кроме того, следует всегда держать спину ровной, не сутулиться и следить за осанкой – тогда поднимется и грудь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как не повредить спину, сидя за компьютером. Фитнес-тренерДжефф Кавальер советует для этого выполнять три простых упражнения.

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