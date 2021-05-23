Как подтянуть грудь без спортзала: пять простых упражнений

С возрастом, после резкого похудения или кормления ребенка грудь может опуститься, потеряв форму и упругость. С такой проблемой может столкнуться даже 20-летняя девушка, если она обладательница большого размера.

Впрочем, обвисания груди можно не допустить, пишет "Новый канал". Для этого достаточно лишь регулярно делать несколько простых упражнений.

Выполнять это упражнение можно в положении сидя или стоя. Выровняйте спину, разверните плечи и слегка приподнимите подбородок. Соедините ладони перед грудью таким образом, чтобы пальцы "смотрели" вверх, а локти образовывали прямой угол.

Сделайте глубокий вдох, а на выдохе максимально сильно сожмите ладони, чтобы в мышцах груди ощущалось напряжение. Повторяйте упражнение 15-20 раз с интервалом в полминуты.

Отжиматься можно с колен либо ступней. В любом случае нужно поставить руки на ширину плеч и опускать туловище параллельно полу, чтобы руки образовывали прямой угол. Всего следует сделать три подхода по 10-12 отжиманий.

Жим гантелей лежа можно выполнять на коврике или на гимнастической скамье. Возьмите гантели весом 1,5-2 килограмма и лягте, согнув ноги в коленях. Поднимите руки вверх, а затем опустите, согнув в локтях, параллельно полу. Сделайте три подхода по 15-20 раз.

Это упражнение выполняется лежа, желательно на скамье, для проработки всей груди. Возьмите гантели весом 1,5-2 килограмма, лягте на скамью, держа руки с гантелями согнутыми у груди. Поднимите руки вверх, чтобы ладони были обращены друг к другу. В то же время опускайте руки в стороны, удерживая пресс поясницей. Локти должны "смотреть" вниз. Сделайте три подхода по 15-20 раз.

Возьмите гантели и наклоните корпус, немного согнув ноги. Сильно прижмите руки к туловищу и начинайте тянуть гантели вверх, проворачивая кисти рук. Делайте три подхода по 15-20 раз.

Кроме того, следует всегда держать спину ровной, не сутулиться и следить за осанкой – тогда поднимется и грудь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как не повредить спину, сидя за компьютером. Фитнес-тренерДжефф Кавальер советует для этого выполнять три простых упражнения.