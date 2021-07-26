Как не набрать вес во время отпуска: раскрыты простые секреты
Обычно после отпуска многие жалуются на появление лишнего веса. Несмотря на то, что летом сложнее набрать килограммы, чем зимой, поскольку много времени люди проводят на улице, путешествуют и больше двигаются, во время отпуска сложнее соблюдать правильный режим питания.
Как предотвратить то, что цифры на весах после отдыха, особенно в режиме "все включено", увеличиваются, рассказало издание "Дивогляд". Журналисты собрали советы, как оставаться в форме в течение всего года.
Разделяйте приема пищи
Важно использовать механизм, который способен защитить от перееданий и решить, какой из трех приемов пищи стоит сделать наиболее сытным. Такая схема поможет не проголодаться раньше времени. Лучше сделать сытным завтрак, а на ужин выбрать что-то легкое – белок и овощи.
Более овощей и зелени
Овощи и зелень должны занимать половину тарелки. Они содержат много воды, поэтому скорее насыщают организм, что позволит не переедать.
Будьте активными
Отвлечься от мыслей о еде поможет дополнительная активность. Устройте, например, прогулки на велосипедах, поплавайте или поиграйте в различные игры.
Крепкий сон
Ученые утверждают, что человек может худеть даже во сне. Однако, это работает только если соблюдать определенные правила. Речь идет о режиме и сне более семи часов.
Пейте достаточно воды
Летом организм как никогда нуждается в воде, так как он теряет водные запасы из-за жары и потоотделения. Чтобы заполнить их необходимо принимать свою норму воды.
Не злоупотребляйте алкоголем
Отдайте предпочтение безалкогольным коктейлям или воде со льдом. Бокал прохладного мохито в жару станет настоящим подарком, но надо уметь не переборщить с ним.
Как сообщал OBOZREVATEL, врач-терапевт и диетолог Ольга Безуглая рассказала о том, чем лучше утолять жажду летом и от каких напитков лучше отказаться в этот период. Эксперт также поведала, можно ли пить кофе летом и чай, а также поделилась несколькими рецептами сезонных напитков.