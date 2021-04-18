Диетолог развенчала три популярных мифа о похудении и здоровом питании

Диетолог из Мельбурна (Австралия) Лаура Форд назвала три популярных мифа о правильном питании, которые часто вводят в заблуждение желающих похудеть.

По ее словам, ее клиенты часто ошибочно отказываются от углеводов, а также от глютена, чтобы сбросить лишние килограммы, пишет Daily Mail.

Углеводы – лучший источник "топлива" для мозга, говорит Лаура Форд. Не получая углеводов, организм сжигает белки и жиры.

Хороший пример "сложных углеводов", которыми можно наслаждаться без ограничений, – батат, коричневый рис, цельнозерновые макароны и хлеб.

Это вовсе не значит, что следует полностью отказаться от пасты, белого картофеля и хлеба – эти продукты не вредны, если употреблять их в меру.

Мнение о том, что безглютеновая диета полезна для каждого, является ошибочным. Так, продукты без глютена часто подвергаются большей переработке и могут содержать меньше клетчатки, говорит диетолог.

Поэтому тем, кто не страдает от непереносимости глютена, Лаура Форд не советует полностью исключать его из своего рациона.

Многие, кто придерживается диеты, расстраиваются, когда обнаруживают, что весы не всегда отражают то, как, по их мнению, они теряют лишние килограммы.

"Изменение веса в течение дня или недели – это нормально", – говорит Лаура. Отметка на весах может зависеть от того, что человек съел или выпил, от упражнений и количества сна. Согласно исследованиям, разница ежедневно может составлять от 2,2 кг до 2,7 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер Роб Ривера испытал на себе новую быструю диету, которая предусматривает питание один раз в сутки. Результатами похудения он поделился со своими подписчиками.