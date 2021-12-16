Американка похудела на 68 кг, продолжая есть любимую пищу: как ей это удалось

Женщина по имени Шеннон Ньюхаус из Нью-Йорка похудела на 68 кг, продолжая кушать любимую еду и не делая "особых активных действий". Она призналась, что большую часть своей жизни весила в пределах 140 кг, но когда вес стал увеличиваться, приняла решение перевоплотиться.

Шеннон долгое время нервничала из-за своего внешнего вида и здоровья, но вскоре обратилась к организации, которая предлагает услуги по снижению и поддержанию веса. Также она стала ходить в тренажерный зал, пишет New York Post (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

После того, как в 2013 году цифра на весах показывала больше 140 килограмм, Шеннон занялась собой и в течение нескольких лет похудела до 85 кг. Однако уже в 2015 она вновь стала набирать вес и перестала ходить в спортзал.

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"Я тогда увлеклась жизнью. Я поправилась и поэтому стала плохо относиться к себе. Я чувствовала себя ужасно из-за набора веса", – вспоминает Ньюхаус.

Женщина к 2020 году набрала обратно свой самый большой вес. Но, поворотным моментом в ее жизни стал карантин во время пандемии коронавируса. Тогда она решила заняться собой.

"Мне пришлось работать из дома в течение нескольких месяцев, и я подумала: "Ну, сейчас я не отвлекаюсь людей на работе и мою семью. А почему бы мне не сделать это снова? Мне действительно нужно начать этот процесс снова", – вспоминает американка.

Тогда она впервые с 2015 года купила весы и взвесилась. Цифра достигла 145 кг. Тогда Шеннон стала заниматься дома, вскоре начала бегать трусцой во время обеденного перерыва. Вес Ньюхаус начал снова снижаться и спустя несколько месяцев она потеряла почти 20 кг.

На сегодняшний день женщина весит 76 кг и уже не ругает себя, если перекусила что-то, по ее мнению, не полезное или пропустила пробежку. Несмотря на то, что Шеннон полюбила спорт, она не заставляет себя заниматься им через силу.

Что касается диеты, то Ньюхаус сказала, что сначала отказалась от алкоголя, но теперь она позволяет себе пару раз в неделю выпивать бокал или два вина. Однако ее рацион остался прежним, она лишь просто измеряет то, что есть и записывает калории в приложении.

В новогодних планах у американки – пробежать 10 км, выполнить программу под названием 75 Hard и много чего другого.

"Нужно ставить перед собой небольшие цели. Мы перегружаем себя, говоря, что будем есть здоровую пищу и заниматься спортом, и держим это так расплывчато. Если вы "облажались", не отбрасывайте свою цель совсем. Возьмите себя в руки и продолжайте этот день с плохим питанием. Подумайте о том, где бы вы были, если бы выдержали это, и подумайте о том, как посмотреть на себя в 2023 году, если вы достигнете своих целей в отношении здоровья в 2022 году", – подытожила Шеннон Ньюхаус.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что австралийка Ребекка Бек Иган похудела на 23 кг менее чем за год, подсчитывая съеденные калории в приложении. Она не отказалась от любимых блюд и добилась результата.