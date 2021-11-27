Американка похудела на 45 кг, когда узнала о неизлечимой болезни. Фото

Американка, 25-летняя Кара Яквинта, рассказала о том, как похудела на 45 килограмм после неутешительного диагноза – диабет первой степени, который ей поставили врачи. По ее словам, на протяжении всей жизни вес постоянно колебался, а когда умер близкий человек Кары – она стремительно набирала килограммы, что и стало причиной болезни.

Девушка вспоминает, когда в больнице озвучили диагноз, она увидела панику в глазах своей семьи и в тот момент приняла решение изменить свою жизнь, пишет Bicycling. "Я подумала тогда, что это был тревожный сигнал о том, что пришло время начать заботиться о себе. Не только для меня, но и для окружающих", – сказала Кара (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Американка вспоминает, что до того, как ей поставили диагноз, и пока ее внешность не изменилась, цифры на весах показывали 113 килограмм, а жизнь была скучной и без цели.

Несколько лет назад она узнала от сестры о специальном велотренажере, но не спешила броситься заниматься на нем. Вскоре Кару уговорили, и она не пожалела.

"Я никогда не чувствовала, что у может быть такая интенсивная тренировка. Я никогда так не потела, делая что-то. Я почувствовала, что меня невозможно остановить, и я хотел сохранить это", – сказала девушка.

Вначале она занималась восемь раз в месяц, но потом увеличила количество тренировок и уже вскоре тренировалась пять раз в неделю. Свои результаты она показывала на личной странице в Instagram, и это стало для нее своеобразным дневником, в котором она следила за своим прогрессом.

"Я наблюдала, как я стабильно улучшала свои показатели с каждым днем. Я прошла путь от нижнего класса до первого, и устанавливала новые рекорды для себя каждый день. И мне это так понравилось, что в итоге в 2020 году я стала инструктором", – рассказала Кара.

Она добавила, что все время соблюдала строгую диету сбалансированного питания. Ей порекомендовал его диетолог.

"Это также научило меня многому в еде – дисциплине, умеренному количеству и так далее. Теперь я немного свободна в своей диете. Я большой сторонник баланса", – подытожила девушка.

Отметим, что сейчас вес Кары составляет 68 килограмм. Таким образом, за несколько лет она похудела на 45 кг. Сейчас американка занимается 3-4 раза в неделю и продолжает использовать велотренажеры, который стал для нее началом на пути к похудению.

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