63-летняя бабушка с 'телом воина' с легкостью победила COVID-19 и раскрыла свой секрет

Известная в сети 63-летняя Лесли Максвелл рассказала, как с легкостью победила COVID-19. По ее словам, "тело воина" и спорт помогли ей пережить вирус.

Как отмечает издание Daily Star, Лесли буквально одержима тренировками и спортивным залом. Женщина не стесняется выставлять фото в Instagram, на которых позирует в бикини. Таким образом, она призывает всех заниматься спортом (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Спасибо моему сильному "воинскому телу" за то, что помог мне пережить COVID-19 на этой неделе. Я держала это при себе и не рассказывала, но теперь могу – у меня был положительный результат на COVID", – написала она.

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Лесли рассказала, что первые несколько дней были симптомы гриппа, но вскоре она стала идти на поправку. Женщина стала принимать витамины, противопростудные лекарства, а также пыталась заниматься спортом дома.

По ее словам, благодаря тому, что Максвелл занималась спортом почти всю жизнь, ей удалось облегчить симптомы простуды и гриппа.

"Вот сейчас я выгляжу так. Фото неотредактированное. Если здоровое сильное, тело даст тебе все шансы", – подчеркнула Лесли.

Добавим, что на Максвелл подписаны более 74 тысяч людей в Instagram. Фоловеры принялись писать комплименты и пожелания выздоровления.

"Приятно слышать, что вы здоровы! Полного восстановления вам!", "Вы очень красивая", "Класс, в отличной форме", "Рад слышать, что ты поправляешься", "Ты прекрасно выглядишь", "Красотка", – пишут люди.

Вскоре Лесли опубликовала еще один пост, в котором рассказала, что выходит из карантина и собирается вернуться к тренировкам с легкими весами и к растяжке.

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