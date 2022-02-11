Даже по два раза. Почему обязательно нужно стирать новые вещи

Дерматолог Фахин Латиф утверждает, что новую одежду обязательно нужно стирать, прежде чем надевать. Ведь на ней могут быть очень опасные микробы, особенно для людей с ослабленной иммунной системой.

Как пишет Express со ссылкой на статистику, 22% людей носили вещь, а затем возвращали ее невыстиранной. Кроме того, 73% из них делали это либо более одного раза, а то и регулярно.

Также новое исследование Beko показало, что 44,7% людей не стирают новую одежду перед тем, как ее надеть.

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"Разные виды микробов выживают в одежде в течение разного времени, и трудно понять, поражены ли люди или поверхности, с которыми вы сталкиваетесь", – сказал Латиф.

По его словам, три наиболее распространенных микроба, живущих на новой одежде, – это бактерии, вирусы и грибки.

"Стафилококк может вызывать инфекцию и с большей вероятностью поражать людей с экземой и вызывать обострения. Бородавки также вызываются вирусом, который может распространяться через общий контакт, однако это маловероятно. Грибы являются очень распространенной причиной кожной сыпи и зуда в зависимости от того, какую часть тела они поражают. Они могут легко распространяться и у восприимчивых людей могут быть очень неприятными и рецидивирующими", – утверждает дерматолог.

Кроме того, на ткани в течение нескольких часов может жить коронавирус.

Дерматолог рекомендует стирать новую темную одежду и постельное белье не менее двух раз перед использованием и избегать тканей, которые линяют. Также первый раз лучше поддать белье более высокой температуре, чем обычно.

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