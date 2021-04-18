Четыре знака, которым не повезет с 19 апреля

С понедельника, 19 апреля, Скорпионам необходимо быть внимательнее – они могут стать жертвами преступных действий, а Стрельцов на неделе ждут проблемы в отношениях.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка рассказала OBOZREVATEL, каким знакам будет не слишком везти на неделе с 19 по 25 апреля.

Овен

Не только от вас зависит ваше продвижение вперед. Коллеги будут тормозить, партнеры отступать, встречи переносятся или совсем отменяются. Поэтому не остается ничего другого как топтаться на месте и выжидать более благоприятного времени.

Скорпион

Увеличивается вероятность преступных действий по отношению к вам и вашим состояниям, имуществу и деньгам. Прикрываясь праведностью и благими намерениями, вас попытаются обмануть, а то и банально ограбить.

Стрелец

Напряжение в отношениях возрастает настолько, что вы уже не подбираете слов, а высказываете все, что на самом деле думаете, получая взамен такого же качества обратную связь. Результатом может стать очень серьезная ссора.

Козерог

Некоторые невыясненные обстоятельства мешают вам наслаждаться жизнью в полной мере, так как вы не понимаете, кто виноват, что делать и как жить дальше. И все попытки развеять этот туман и найти правду будут напрасными.

Как сообщал OBOZREVATEL:

как рассказала Соломка, в апреле Близнецов ждут большие перемены в деятельности и окружении и, а Львам этот месяц принесет деньги.