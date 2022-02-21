Чем почистить обручальные кольца, чтобы они засияли, как новые: ответ экспертов

Обручальные кольца, которые постоянно находятся на безымянном пальце, лучше всего отдавать на профессиональную чистку. Но можно справиться и дома – для этого вам понадобится только мыльная вода и мягкая щеточка.

О том, как убрать загрязнения с украшений в домашних условиях, рассказало издание Express, ссылаясь на советы экспертов компании Hatton Jewellers. Независимо от того, изготовлено ли ваше кольцо из золота или из серебра, с бриллиантами оно или без, его периодически необходимо чистить, чтобы вернуть первозданную красоту.

"Мы рекомендуем проводить профессиональную или домашнюю чистку ювелирных изделий не реже одного раза в шесть месяцев, чтобы они выглядели как новые", – советует Роберта Куомо, управляющий директор компании.

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Основное предупреждение – при чистке обручального кольца, как и других ювелирных украшений, нельзя использовать абразивные материалы. Они могут оставить царапины на металле или повредить изделие.

В небольшую миску налейте теплую воду, добавьте в нее мягкое жидкое моющее средство. Для лучшего эффекта в мыльный раствор можно добавить несколько капель нашатырного спирта.

Аккуратно почистите обручальное кольцо небольшой мягкой щеточкой. Это следует делать осторожно, чтобы не поцарапать металл и бриллианты.

После этого тщательно промойте кольцо под водой и промокните мягкой безворсовой тканью.

Эксперты также обратили внимание на то, что обручальное кольцо нужно беречь от повреждений, поэтому его следует снимать в некоторых случаях.

Например, лучше снять кольцо, когда вы умываетесь, плаваете, тренируетесь в спортзале, работаете в саду, занимаетесь активным отдыхом или делаете что-то энергичное, в чем задействованы руки.

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