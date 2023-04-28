Блогерша раскрыла лайфхак, которые поможет вывести пятна пота из ткани

Блогер из Австралии Каролина Маккейли, которая делится с подписчиками в Instagram лайфхаками по уборке, раскрыла простой способ, позволяющий избавиться от пятен пота на одежде. Для этого понадобится только перекись водорода и средство для мытья посуды

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На своей странице в соцсети Маккейли выложила ролик, в котором продемонстрировала эту процедуру на матрасе. Процесс состоит их нескольких шагов (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Австралийка смешала во флаконе-спрее перекись водорода и средство для мытья посуды в пропорции два к одному. Затем распылила смесь на пятно пота и оставила впитываться на некоторое время.

Чтобы ускорить процесс, можно воспользоваться вентилятором или пылесосом.

Как сообщал OBOZREVATEL, есть пошаговая инструкция, которая позволяет убрать дом всего лишь за час. Важно не отвлекаться и иметь при себе специальную корзину.