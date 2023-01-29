Белая плесень на комнатных растениях исчезнет навсегда: самое эффективное средство есть у вас на кухне

Среди болезней комнатных растений белая плесень на почве – одна из самых неприятных. Заводится она из-за ошибок в уходе, а уничтожитьее не так просто, как хотелось бы. К счастью, эффективное средство можно найти практически на любой кухне. Выглядит эта болезнь как пушистый белый налет на земле и сама по себе не очень опасна, но свидетельствует о более серьезных проблемах, которые могут загубить цветок. Поэтому важно знать, как бороться с белой плесенью на цветах, и что делать после того, как она исчезнет.

Видео дня

Издание Express обратилось к экспертам-флористам, которые объяснили, как избавиться от плесени в почве и предотвратить ее повторное появление. Первым шагом они посоветуют физически убрать зараженную землю из горшка. Возьмите чистый инструмент, можно даже просто ложку, и снимите верхний слой грунта. Не забудьте после этого инструмен продезинфицировать. А вот три шага, которые нужно предпринять дальше.

Используйте корицу

Популярная приправа обладает выраженными фунгицидными свойствами, поэтому защитит почву от развития плесени. Возьмите пакетик молотой корицы и посыпьте ею землю в горшке. Это убьет остатки грибов и их спор. Но пока корица действует, подливайте растение только снизу через поддон. После того, как верхний слой почвы просохнет, вносить корицу снова потребности уже не будет – это может уничтожить полезные формы грибков в земле.

Отрегулируйте полив

Чтобы плесень больше не возвращалась, не переувлажняйте почву в будущем. Отступите от своего привычного графика и подливайте растение тогда, когда просохнут верхние 3-5 см земли в горшке. Проверить это можно пальцем или с помощью зубочистки. Зимой количество воды и частоту полива следует сократить.

Держите растения в светлом хорошо проветриваемом месте

Плесень любит темные и теплые углы с застоявшимся воздухом. Вот почему растение после поражения почвы грибком следует переместить в лучше освещенное место с хорошей циркуляцией. Солнечный ультрафиолет уничтожит остатки заражения. Но перед этим убедитесь, что новые условия подходят вашему растению. К примеру, что оно не находится под прямыми лучами, если ему больше подходит рассеянный свет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно подготовить воду для полива комнатных растений.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.