Женщины, которые носят макияж 24/7, впервые показали лицо без косметики. Фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Красота
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Как выглядят женщины без макияжа

Четверо жительниц Великобритании, которые носят макияж на лице даже ночью, в рамках эксперимента показали, как выглядят без косметики. Журналисты повели специальную фотосессию, чтобы показать природную красоту и поднять уверенность женщин в себе.

Материал вышел на портале таблоида The Sun. Первой героиней стала Вики Квейт, культуристка и специалист по маникюру. 51-летняя женщина призналась, что ее партнер никогда не видел ее без макияжа – даже во время секса.

Уже в 14 лет женщина не могла выйти из дома с "чистым" лицом. Макияж она назвала постоянным "ритуалом любви к себе".

Вики приходилось ставить будильник на 6 утра, чтобы уже с утра быть накрашенной. "Мне тяжело, потому что мне не нравится мое изображение в зеркале без косметики", – рассказала она.

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Вики Квейт
Вики без косметики

Представительница отельной сферы Патрисия Бриджес красится каждый день, даже когда идет выносить мусор.

38-летняя мама двух детей – 16-летней Элизы и 9-летней Авроры – призналась: "Я ношу тушь, подводку для глаз и румяна, даже когда делаю работу по дому".

Когда у нее появились красные пятна по всему лицу и врач диагностировал экзему, британка не отказалась от своей привычки, но подобрала средства с натуральным составом.

Патрисия даже спит с накладными ресницами и макияжем глаз. Как говорит она, без косметики у нее возникает чувство незащищенности.

Патрисия Бриджес
Патрисия без макияжа

Бывшая бортпроводник Арлин Джонстон ранее носила макияж в течение двух дней, прежде чем смыть его и нанести повторно.

"Работа стюардессой в течение 25 лет означала, что я всегда должна выглядеть гламурно, с блестящими накладными ресницами, яркой помадой и прочным тоном. Когда я дремала на дальних рейсах, мой макияж оставался нетронутым, но я всегда поправляла его на следующее утро", – рассказала 60-летняя женщина.

Она считает, что ее образ "демонстрирует ее веселую личность". "И даже в понедельник утром вы увидите меня с блестящими ресницами", – добавила Арлин.

Арлин Джонстон
Арлин без косметики

Ариана Нео уверена: секрет счастливого брака – это никогда не позволять мужу видеть ее без макияжа. Правда, 34-летняя женщина делает разный по насыщенности мейк-ап для дня и ночи.

"Одна из причин, по которой наша любовь сильна, – это энергия, которую я вкладываю в себя. Макияж заставляет меня чувствовать себя уверенно и полноценно. Я чувствую себя непривлекательной без него", – призналась женщина.

Каждый день ей приходится просыпаться на два часа раньше, чем муж. В повседневный ее "набор" входят консилер, тональный крем, бронзатор, тени для век, подводка для глаз, тушь и помада.

Ариана Нео
Ариана без макияжа

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Настя Каменских (NK) показала фотографии, на которых продемонстрировала естественную красоту без макияжа. Снимки она сделала утром во время завтрака.

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