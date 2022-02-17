Женщина решила уменьшить губы, но их раздуло на пол-лица. Видео

Британская танцовщица Клео Саймс пять лет пользовалась филлерами для губ и решила вернуть часть лица в нормальное состояние. Однако результат получился противоположным. Ее губы стали еще больше увеличены.

На своей странице в TikTok 25-летняя девушка выложила ролик, которым продемонстрировала новый образ (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы). Первым результат перевоплощения увидел ее парень.

Мужчина воскликнул: "Что это за хрень?".

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Однако ситуация усугубляется еще и тем, что с такими губами Саймс практически не могла есть. Пить воду ей приходилось с помощью трубочки.

"Ребята… это они растворяются… Я бы никогда не сделала губы такими большими – это просто реакция на растворение", – написала британка.

Позже она показала видео уже с нормальными губами, после того, как филлер растворился. Однако на них еще были синяки.

"У меня в губах были филлеры разных практикующих врачей за пять лет, и они просто растворялись", – добавила Саймс.

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