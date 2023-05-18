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Выглядят очень эффектно! Пять "освежающих" причесок в жару, которые заметно молодят. Фото

Катерина Малай
Красота
2 минуты
486
Выглядят очень эффектно! Пять 'освежающих' причесок в жару, которые заметно молодят. Фото

Роскошная и густая шевелюра летом, хоть и выглядит эффектно, может очень мешать. Именно поэтому в жаркое время года актуальными становятся собранные прически, которые не только более комфортно носятся, но и заметно молодят красавиц.

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Для того чтобы красиво собрать волосы, не нужно много времени и стайлинговых средств. OBOZREVATEL решил рассказать о 5 легких прическах, которые помогут "освежить" образ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Хвост

Собрать волосы в высокий хвост тоже можно интересно. К примеру, закрепить его несколькими одинаковыми резинками по всей длине или заплести красивую косу. Так волосы не будут мешать во время движения и падать на спину.

Выглядят очень эффектно! Пять "освежающих" причесок в жару, которые заметно молодят. Фото

Пучок

Высота этой прически кардинально меняет внешний вид. Высокий небрежный пучок – отличная прическа для отдыха и прогулки, а низкая вариация придает элегантность и изысканность образу.

Выглядят очень эффектно! Пять "освежающих" причесок в жару, которые заметно молодят. Фото

Заколки

Аксессуары для волос обычно любят юные красотки, поэтому такая прическа автоматически молодит. Можно закрепить передние пряди, чтобы они не мешали и не лезли в лицо.

Выглядят очень эффектно! Пять "освежающих" причесок в жару, которые заметно молодят. Фото

Косы

Вариантов плетения множество, поэтому можно смело выбирать лучший для себя. К примеру, в 2023 году актуальность приобретает прическа с 3-6 косами на голове, тогда как афровариация уже вышла из моды.

Выглядят очень эффектно! Пять "освежающих" причесок в жару, которые заметно молодят. Фото

Обруч или платок

Самый быстрый способ избавиться от передних прядей, убрать их обручем или платком. Обычно такая манипуляция занимает всего несколько минут, однако придает шарм и женственность образу.

Выглядят очень эффектно! Пять "освежающих" причесок в жару, которые заметно молодят. Фото

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 стильных идеях для женщин 40+, которые помогают выглядеть моложе. Эти вещи точно нужно иметь в гардеробе.

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