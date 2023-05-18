Выглядят очень эффектно! Пять 'освежающих' причесок в жару, которые заметно молодят. Фото

Роскошная и густая шевелюра летом, хоть и выглядит эффектно, может очень мешать. Именно поэтому в жаркое время года актуальными становятся собранные прически, которые не только более комфортно носятся, но и заметно молодят красавиц.

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Для того чтобы красиво собрать волосы, не нужно много времени и стайлинговых средств. OBOZREVATEL решил рассказать о 5 легких прическах, которые помогут "освежить" образ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Хвост

Собрать волосы в высокий хвост тоже можно интересно. К примеру, закрепить его несколькими одинаковыми резинками по всей длине или заплести красивую косу. Так волосы не будут мешать во время движения и падать на спину.

Пучок

Высота этой прически кардинально меняет внешний вид. Высокий небрежный пучок – отличная прическа для отдыха и прогулки, а низкая вариация придает элегантность и изысканность образу.

Заколки

Аксессуары для волос обычно любят юные красотки, поэтому такая прическа автоматически молодит. Можно закрепить передние пряди, чтобы они не мешали и не лезли в лицо.

Косы

Вариантов плетения множество, поэтому можно смело выбирать лучший для себя. К примеру, в 2023 году актуальность приобретает прическа с 3-6 косами на голове, тогда как афровариация уже вышла из моды.

Обруч или платок

Самый быстрый способ избавиться от передних прядей, убрать их обручем или платком. Обычно такая манипуляция занимает всего несколько минут, однако придает шарм и женственность образу.

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