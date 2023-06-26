Три лучших прически для тех, кто не любит укладывать волосы: 'освежают' и заметно молодят. Фото

В бешеном ритме жизни все меньше времени остается на приятную уходовую рутину. Если много лет назад леди тратили часы на то чтобы уложить волосы в причудливую прическу, то сейчас у многих исчезло желание возиться с волосами слишком долго. Однако стремление выглядеть аккуратно и стильно никуда не исчезло.

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Чтобы сократить время у зеркала, можно подобрать стрижку, которая не нуждается в укладке, но держит форму. Редакторы сайта Dziennik Polski24 рассказали о трех универсальных прическах (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Взъерошенные, вьющиеся волосы

Небрежные кудри – тренд сезона. Красавицам с вьющимися волосами повезло, если они умеют правильно их сушить. Такие пряди смотрятся женственно, стильно и просто. Обладательницы прямой шевелюры могут воспользоваться услугами стилистов, способных закрутить волосы надолго. Такая стрижка не только не требует долгой укладки, но и молодит.

Ёжик

Смелым женщинам стоит обратить внимание на короткую стрижку "еж", за которой легко ухаживать. Если и есть идеальное время для того, чтобы сменить стрижку на более короткую, то лето – именно оно. "Ежик" – яркий элемент в образе, который запомнится окружающим больше, чем голливудская укладка.

Боб

Классический боб оголит шею, декольте и подчеркнет черты лица, а в комбинации с челкой поможет замаскировать возрастные недостатки кожи. За короткими волосами легче ухаживать, а специфическая стрижка поможет прядям держать объем.

Ранее OBOZREVATEL писал о двух лучших прически для круглого лица. Они подчеркнут преимущества и расставят правильные акценты.

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