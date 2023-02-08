Стильная прическа может изменить до неузнаваемости: фото самых невероятных преображений и главные секреты

Говорят, что хороший парикмахер может заменить пластического хирурга. При помощи "правильной" стрижки или изменения цвета волос он способен скорректировать пропорции лица, скрыть его некоторые дефекты, например, форму ушей или овал лица, а также омолодить и, конечно же, добавить уверенности в себе.

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В качестве доказательств мастера по волосам демонстрируют невероятные преображения своих клиентов на коллажах из двух фото – до и после изменения прически. OBOZREVATEL собрал несколько таких примеров.

Важно понимать, что поиск идеальной стрижки – это порой длинный и нелегкий путь, при прохождении которого важно учитывать большое количество факторов. В частности, анатомические особенности строения лица и формы головы. Их игнорирование может привести к дисбалансу пропорций.

Кроме того, важно учитывать густоту, фактуру и качество ваших волос в целом. Не стоит забывать о физиологических особенностях шевелюры. Например, если у вас волосы склонные к жирности и требуют ежедневного мытья, то, очевидно, что короткая или не слишком длинная стрижка станет более рациональным выбором, который облегчит вам жизнь, избавив от утомительных мытья, сушки и укладки.

Для сильно поврежденных волос "гуманным" решением станет состричь сухие концы. Тонкие, тусклые, секущиеся волосы будут лишь придавать общему образу нездоровый вид, поэтому не стоит в этом случае беречь длину. Кроме того, это пойдет на пользу вашим локонам – поможет им быстрее восстановиться. Помните, что в длинных, но ослабленных волосах нет большой красоты.

К слову о длинных волосах, чем старше становится женщина, тем больше ей идет короткая стрижка. Безусловно, это зависит не только от возраста, однако игнорировать этот фактор тоже не стоит. Ряд стилистом акцентирует на том, что в юном возрасте длинная коса украшает, а в зрелом – простит.

Логично, что самым первым нюансом, который нужно учитывать при выборе прически, – это форма лица. Обладательницам овала, пожалуй, повезло больше всего, поскольку эта форма считается условно "идеальной", а значит им подходят любые стрижки.

Круглолицым дамам рекомендовано поэкспериментировать с асимметрией в прическе. Например, волосы средней длины с косым пробором и длинной скошенной челкой. Не стоит носить слишком длинные локоны, особенно, если у вас нет челки. Также лучше не зачесывать волосы сильно гладко и не стричь короткую челку.

Для девушек с треугольной формой лица рекомендуется каре чуть выше или ниже подбородка с четкой удлиненной челкой, косой пробор, а также длинные крупно накрученные локоны.

Леди, у которых форма лица – прямоугольник, могут сделать густую скошенную челку или длинный ассиметричный боб. Подойдут также любые ассиметричные формы. А вот рисковать и делать каре на уровне подбородка не стоит.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие прически идеально подходят для круглолицых девушек. Селена Гомес демонстрирует на себе, что эти стрижки "работают". Если вы обладательница широких скул и милых щечек - читайте наш материал.

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