Старят и подчеркивают недостатки! Три прически, о которых нужно забыть после 50 лет. Фото

С возрастом многие женщины стремятся выглядеть моложе, поэтому всерьез задумываются над изменением прически, цвета волос или их длины. Однако следует внимательно подойти к выбору стрижки, ведь неудачный вариант может только испортить общий вид образа.

Видео дня

Дамам после 50 лет следует проанализировать свои преимущества и недостатки, чтобы ошибочно не выбрать прическу, которая будет их старить и подчеркивать возрастные изменения. OBOZREVATEL решил рассказать о 3 вариантах, которых нужно избегать (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Длинные волосы

С возрастом волосы теряют объем, становятся редкими и седеют. Поэтому их часто приходится красить и равнять кончики, чтобы замаскировать недостатки. Однако даже ухоженные пряди становятся сухими и ломкими, поэтому длину лучше убрать. Женщинам после 50 лет будут подходить стрижки чуть ниже плеч и каре.

Слишком короткие волосы

Стрижки, похожие на пикси и боб, могут подчеркнуть все недостатки на лице – упавшие щеки, обвисшую кожу и морщинки. Лучше отдать предпочтение вариантам с челкой или укороченными передними прядями.

Гарсон

Представляя себе стрижку гарсон, на ум сразу приходят бабушки, которые обрезали волосы, чтобы они не мешали им. Хотя такая прическа почти не нуждается в уходе, она сразу выдаст настоящий возраст своей обладательницы, а неудачная укладка еще прибавит лет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какая челка будет самой модной в текущем году. Она подойдет как красавицам с длинными прядями, так и обладательницам коротких волос. Челка визуально вытянет лицо, что позволит сделать его стройнее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!