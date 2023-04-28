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Старят и подчеркивают недостатки! Три прически, о которых нужно забыть после 50 лет. Фото

Катерина Малай
Красота
2 минуты
1,1 т.
Старят и подчеркивают недостатки! Три прически, о которых нужно забыть после 50 лет. Фото

С возрастом многие женщины стремятся выглядеть моложе, поэтому всерьез задумываются над изменением прически, цвета волос или их длины. Однако следует внимательно подойти к выбору стрижки, ведь неудачный вариант может только испортить общий вид образа.

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Дамам после 50 лет следует проанализировать свои преимущества и недостатки, чтобы ошибочно не выбрать прическу, которая будет их старить и подчеркивать возрастные изменения. OBOZREVATEL решил рассказать о 3 вариантах, которых нужно избегать (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Длинные волосы

С возрастом волосы теряют объем, становятся редкими и седеют. Поэтому их часто приходится красить и равнять кончики, чтобы замаскировать недостатки. Однако даже ухоженные пряди становятся сухими и ломкими, поэтому длину лучше убрать. Женщинам после 50 лет будут подходить стрижки чуть ниже плеч и каре.

Старят и подчеркивают недостатки! Три прически, о которых нужно забыть после 50 лет. Фото

Слишком короткие волосы

Стрижки, похожие на пикси и боб, могут подчеркнуть все недостатки на лице – упавшие щеки, обвисшую кожу и морщинки. Лучше отдать предпочтение вариантам с челкой или укороченными передними прядями.

Старят и подчеркивают недостатки! Три прически, о которых нужно забыть после 50 лет. Фото

Гарсон

Представляя себе стрижку гарсон, на ум сразу приходят бабушки, которые обрезали волосы, чтобы они не мешали им. Хотя такая прическа почти не нуждается в уходе, она сразу выдаст настоящий возраст своей обладательницы, а неудачная укладка еще прибавит лет.

Старят и подчеркивают недостатки! Три прически, о которых нужно забыть после 50 лет. Фото

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какая челка будет самой модной в текущем году. Она подойдет как красавицам с длинными прядями, так и обладательницам коротких волос. Челка визуально вытянет лицо, что позволит сделать его стройнее.

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