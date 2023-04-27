Смотрятся дорого и подойдут всем! Пять универсальных стрижек, которые никогда не выйдут из моды. Фото

Стрижка – вещь преимущественно не универсальная и на каждой женщине будет выглядеть особенно, поскольку на общий вид прически вливает телосложение и черты лица. Однако все же можно подобрать вариант, который удачно подчеркнет красоту большинства дам.

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Лучше посоветоваться с парикмахером, который сможет подобрать стрижку под состояние волос и внешность. OBOZREVATEL решил рассказать о 5 универсальных вариантах, которые выглядят дорого (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Каре

Отталкиваясь от того, что большинство женщин так или иначе экспериментировали с цветом волос и уходовыми средствами, можно предположить, что состояние волос требует особого внимания. Различные вариации каре помогут избавиться от проблем с секущимися кончиками, а короткие пряди будут выглядеть более объемно, что поможет визуально "сбросить" несколько лет.

Каскад

Многослойная стрижка будет одинаково стильно выглядеть на красавицах с любой длиной волос. Она поможет добавить прическе плотности и будет модно выглядеть на фоне возвращения ретро-культуры.

Рваная челка

У стрижки с челкой есть много преимуществ. Рваная челка может помочь скрыть высокий лоб или морщины на нем, а также добавить волосам объем. Однако стоит избегать ровного среза, давно ушедшего в прошлое.

Легкие локоны

Завивка в салоне – очень популярная процедура, которая может помочь накрутить как афро-кудри, так и легкие локоны. Не стоит и объяснять, что естественные, слегка небрежные кудри подходят женщинам в любом возрасте и с любой длиной, что не раз доказывали звезды на красных дорожках.

Боб

Часто дамы избегают коротких причесок, потому что считают, что они им не подойдут. Однако стрижка боб может помочь вернуть утраченный с годами объем, подчеркнуть острые черты лица и дать простор для экспериментов с цветом волос. Можно не волноваться из-за испорченных от блонда кончиков, ведь такая стрижка требует регулярной коррекции в салоне.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какая челка будет самой модной в текущем году. Она подойдет как красавицам с длинными прядями, так и обладательницам коротких волос. Челка визуально вытянет лицо, что позволит сделать его стройнее.

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