Пять лучших причесок, которые придают образу свежести: могут омолодить на 10 лет. Фото
40 лет – возраст, когда хочется перемен и новых впечатлений. Молодежные макияж, стрижки и одежда уже выглядят инфантильно и некстати, но хочется сделать что-то красивое и интересное с образом, придать ему свежесть и новизну. Кроме изменения стиля, в этом может помочь новая прическа.
Чтобы выбрать удачный вариант, следует беспристрастно оценить свои сильные и слабые стороны и выяснить, какие недостатки нужно скрыть, а какие преимущества подчеркнуть. OBOZREVATEL решил рассказать о 5 прическах, которые будут подходить дамам после 40 лет (чтобы посмотреть фото, докройте до конца страницы).
Каре
Классическое каре – прекрасное решение для красавиц зрелого возраста. Можно экспериментировать с вариациями стрижки, выбирая удачную длину, срез и пробор. Не лишней будет также челка.
Многослойная стрижка
У многослойности на волосах нет ограничений в возрасте. В любом случае подобная манипуляция придаст волосам плотность и объем, что поможет освежить внешний вид.
Каскад
Стрижка, как у Рэйчел из "Друзей", навсегда вошла в историю и показала, как взрослые женщины могут стильно и интересно смотреться с пышной прической.
Боб
Короткий боб станет хорошим решением для женщин, чей объем исчез с годами. Такая стрижка очень комфортна и не требует много времени и средств на уход за ней.
Гарсон
Сдержанный гарсон подойдет красавицам, которые не боятся быть в центре внимания. Короткая стрижка не требует ежедневной укладки, а также говорит о смелости и уверенности своей обладательницы.
Ранее OBOZREVATEL писал о 5 стильных идеях для женщин 40+, которые помогают выглядеть моложе. Эти вещи точно нужно иметь в гардеробе.
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