Нейл-арт станет трендом лета 2021: интересные дизайны. Фото

Летом 2021 на пике популярности будет нейл-арт. Такой дизайн на ногтях будет выглядеть очень иронично и дерзко.

Так, в тренде этого сезона полоски, росчерки, штрихи или пятна цвета. Также отлично будут смотреться разноцветные волны на кончиках ногтей. Об этом пишет издание Vogue (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Ко всему этому в добавок мастерицы применяют средства по типу фольги, камушек, лепки, превращая моднейший нейл-арт в неповторимый.

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Также для летнего маникюра можно выбрать правдоподобные изображения волн. Конечно, рисовать волны, ракушки, якоря и другие атрибуты отпуска можно, но в 2021 году реалистичные изображения будут более популярны.

Стоит отметить, что летом 2021 на пике популярности будут зеленый, розовый и нюдовые цвета в маникюре. Многие знаменитости выбирают эти оттенки, чтобы покорить окружающих своими ногтями.

Также в тренде будет не только привычный для всех белый французский маникюр, но и разноцветные кончики ногтей. Сочные и контрастные цвета – на пике популярности.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский стилист Екатерина Полякова рассказала, что в 2021 году в трендах маникюра остается естественность – прозрачное лечебное покрытие или без лака вовсе.