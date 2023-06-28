Не делайте так! Пять ошибок в маникюре, которые сильно старят руки. Фото

Вряд ли кому-то хочется услышать фразу в свой адрес: "Мда, такое покрытие делают только женщины постарше". Ведь некоторые дизайны давно устарели, но представительницы прекрасного пола не хотят переходить на новинки из сферы неил-арта. Они привыкли делать любимые варианты из прошлого и не подозревают, что маникюр может выдать возраст и старить руки.

Видео дня

OBOZREVATEL расскажет, какое покрытие сейчас выглядит глупо и может рассекретить год вашего рождения. Эти правила помогут спастись от модного провала (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Супердлинные "когти"

В начале 2000-х годов наращивание было очень популярным. При этом, девушки думали, что они участвуют в соревнованиях "У кого длиннее ногти" и иногда явно перегибали палку. К счастью, такой тренд остался далеко в прошлом, теперь "кошачьи ногти" делают для определенных съемок или выступлений. Если вы все же привыкли к длине, тогда забудьте о слишком выразительных формах.

Неоновые лаки

Неоновые и перламутровые лаки – моветон последних нескольких лет. Такое покрытие уже явно не вернется в моду. Тем более сейчас самый актуальный вариант – "маникюр жены миллионера". Вместо пестрых оттенков выбирайте сдержанную палитру цветов и короткую или же среднюю длину ногтей.

Лепка

Все помнят времена, когда каждый просил своего мастера по маникюру сделать лепку. Леди ходили с розами или резбленными ногтями и месяцами наслаждались сложной техникой. Но сейчас – это главный запрет. Такой дизайн точно выдаст ваш возраст.

Избыток страз

Громоздкие стразы, камни и блестящие дополнения выглядят дешево. К тому же они плохо держатся и не дают возможности выполнять всю работу по дому. Просто помните, что в моде – минимализм.

Неподходящий цвет лака

Женщинам за 50 лучше избегать желтых, зеленых, синих и фиолетовых оттенков. Они будут подчеркивать истончившуюся кожу рук, вены, пигментные пятна и морщины. Лучше присмотритесь к светлой, нюдовой палитре или выбирайте французский маникюр.

Как ранее писал OBOZREVATEL, "маникюр богатой девушки" стал трендом среди звезд. Этот хит придумал мастер по маникюру из Голливуда Том Бачик, обслуживающий многих знаменитостей, в том числе и Дженнифер Лопес, Селену Гомес, Хайди Клум.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!