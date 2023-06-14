Не делайте ошибок! Названы цвета и узоры одежды, которые сильно полнят. Фото

С помощью одежды можно как добавить себе несколько килограммов, так и скрыть проблемные места. И все зависит не только от модели и фасона изделия, но также от цвета или узора. Девушкам с пышными формами стоит избегать крупных орнаментов, горизонтальных линий, ярких цветов.

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OBOZREVATEL расскажет, какие узоры и оттенки не добавят женщинам стройности. Им можно найти достойную замену и выглядеть "на миллион" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Красный цвет

Красный – всегда яркий, броский и смелый. Именно поэтому леди с лишними килограммами должны ограничить покупки изделий этого цвета. Он привлечет внимание и заставит окружающих рассматривать все то, что хотелось скрыть.

Кислотные оттенки

Чтобы выглядеть модно в наряде кислотного оттенка стоит обратиться к стилисту. Его довольно сложно сочетать с другими цветами. К тому же, эта палитра часто дешевит образ и увеличивает объемы. Лучшее решение, добавить в свой лук яркие акцентные аксессуары, но не использовать неоновый, как основной.

Средняя и крупная клетка

Крупный принт делает фигуру еще более массивной. Разумеется, при правильном сочетании, пышные девушки могут носить клетку, но к выбору изделий нужно подходить грамотно. Также отметим, этот принт в 2023 году не будет находиться на пике популярности.

Гороховый принт

Конечно, не всякий горошек полнит. Все зависит от кроя платья или блузы и размера самого узора. Обращайте внимание на контрастность, чем выше она, тем более крупной будет казаться фигура. Так, черная или темно-синяя рубашка с белым горохом – плохая идея.

Горизонтальные яркие полосы

Горизонтальный колорблок не дает шансов леди с пышными формами выглядеть хорошо. Многочисленные горизонтали пестрого цвета привлекают еще больше внимания к фигуре, создают иллюзию "широкого" тела. Если вы любите полоску, выбирайте вертикальную, а также в сдержанной гамме.

Как недавно сообщил OBOZREVATEL, пять цветов одежды свели с ума всех модниц летом 2023 года. Все эти краски не только сделают любой образ эффектным, но и в течение дня будут заряжать хорошим настроением. Чтобы узнать подробнее – читайте наш материал.

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