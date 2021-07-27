На какой подушке лучше спать, чтобы не было морщин: мнение эксперта

Косметолог Ольга Петрунина рассказала, если подушка для вас неудобна, то она увеличит количество морщин на лице. В этом случае лучше спать на специальной бьюти подушке – она продлит молодость.

По словам специалиста, для молодости важен крепкий и глубокий сон. Поэтому выбирайте только то, что удобно вам. Соответствующий пост Петрунина опубликовала на странице в Instagram.

Как сообщила косметолог, в фазе глубокого сна вы никак не можете контролировать положение тела. Если вам необходимо его контролировать, то вы просто не выспитесь, потому что всю ночь будете об этом думать.

Один из брендов создал бьюти подушку с несколькими ступенями, заявляя, что это помогает принимать "правильное" положение сна, не "сминая" лицо. Но на деле это обернется тем, что когда вам станет неудобно спать на спине, и вы захотите перевернуться, вы проснетесь, потому что просто так перевернуться не получится – там есть ограничители.

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Кроме того, у всех разное строение тела, разный размер лица и даже длина шеи. Кому-то нужна удобна гигантская подушка, а кому-то плоская маленькая. Специальные бьюти подушки, как правило, имеют один размер для всех.

Также важно не только то, какая у вас подушка, но и какой матрас, свежо и влажно ли в вашей комнате и в каком положении вы привыкли спать.

По поводу наволочек эксперт отметила, что материал не важен, главное – чтобы вам было комфортно.

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