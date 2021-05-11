MRS. UKRAINE INTERNATIONAL 2021: конкурс красоты для успешных женщин с WOW-эффектом

26 мая в столичном Regent Hill Event Hall состоится IV Международный конкурс красоты "Mrs. UKRAINE INTERNATIONAL 2021 ", в котором примут участие 24 блестящие леди нашей страны!

Изысканную красоту участниц конкурса в этом году подчеркивает легендарный косметический бренд MARIA GALLAND PARIS.

История престижного конкурса, который во всем мире известен как Mrs.International началась 30 лет назад и нынешний финал, который традиционно состоится в США, станет юбилейным. На одной сцене встретятся волшебные представительницы из десятков государств, расположенных во всех частях мира. В их числе находятся и украинском. Нашу страну на Международном конкурсе представят обладательница титула "Mrs Ukraine International 2020" Виктория Файнблат и победительница нынешнего конкурса в Украине.

Конкурс красоты для успешных женщин MRS. UKRAINE INTERNATIONAL 2021 отличит традиционно впечатляющий состав жюри и звездных гостей. Хедлайнером грандиозного шоу красоты станет Поп-Дива украинской сцены, Королева Ночи Оля Полякова, также гостей ждет выступление трогательной Златы Огневич, изысканного Pianoboy и галантного Виталия Борисюка. Звездные ведущие шоу - Катерина Осадчая и Григорий Решетник.

Конкурсанток будут оценивать представители политической и культурной элиты Украины:

- Виктория Файнблат - председатель жюри. Победительница конкурса Mrs. Ukraine International 2020. Архитектор-дизайнер, основатель и руководитель "Дизайн-бюро Виктории Файнблат", обладатель многочисленных архитектурных премий и номинаций. Основатель и автор благотворительного социального реалити "Право на комфорт" и одноименного благотворительного фонда;

- Алекс Ленартц, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгии в Украине;

- Эмине Джапарова, Первый заместитель Министра иностранных дел Украины;

- Марина Кинах, Заслуженный журналист Украины, эксперт телевизионных социальных проектов, общественный деятель;

- Влад Яма, украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі", "Україна має талант", "Танці з зірками", "Модель XL" и "Ліга сміху".

- Астахов Виталий, основатель и совладелец ювелирного бренда BUUNT;

- Эктор Хименес-Браво, ресторатор, шеф-повар, бизнесмен, телеведущий, судья проекта "Мастер Шеф Украины", преподаватель кулинарного искусства, основатель консалтинговой компании Bravo Restaurant Group. Обладатель престижной кулинарной премии "The World Master Chef".

- Слава Каминская, украинская певица, актриса, участница культового поп-дуэта "НеАнгелы".

- Ирина Плахтий, основательница Западноукраинского Центра Коучинга и развития личности. Соавтор Успеха. Психолог, коуч проекта Mrs. Ukraine International 2021 и партнер конкурса.

"Каждый год мы ставим сверхвысокую планку проведения конкурса Mrs. Ukraine International. Мы стараемся сохранить динамику нашего события и сделать так чтобы гости остались в восторге от каждого действия. НЕ исключением станет и нынешнее шоу, которое мы подготовили вместе с командой постановщиков. Главной задачей было достичь действительно WOW-эффекта. Зрителя ожидают 5 невероятных дефиле от участниц, включая спортивное, выступления лучших артистов, лучшие ведущие и конечно красная дорожка! Мы все соскучились по большим светскими мероприятиями, поэтому я уверенно заявляю: будет WOW", - говорит Национальный Директор конкурса Яна Луцка.

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