Как выбрать идеальные цвета одежды по цвету кожи: модный трюк, о котором должны знать все. Фото

Не всегда трендовые оттенки могут одинаково красиво смотреться на разных женщинах. Удачные цвета для гардероба можно подобрать, если внимательно посмотреть на свою кожу. Ее оттенок поможет определиться с цветовой гаммой, которая довершит лук и не будет контрастировать с обнаженными частями тела.

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Чтобы определиться со своим цветотипом, нужно воспользоваться простым трюком. OBOZREVATEL решил рассказать, как по подтону кожи подобрать одежду (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как определить свой подтон кожи

Прежде чем внимательно рассмотреть свое лицо, нужно тщательно смыть макияж и подождать, когда румянец после умывания исчезнет. После этого следует посмотреть в зеркало при рассеянном дневном освещении, но не напротив солнечных лучей.

К лицу нужно поднести лист белой бумаги и сравнить его с кожей. Если на фоне белого листа лицо будет казаться бежевым, коричневым, желтым и чуть зеленым, значит, подтон – теплый.

Розовый, голубой и сиреневый оттенки на лице означают, что подтон – холодный.

Если на фоне бумаги кожа кажется серой и пепельной – подтон нейтральный.

Какие цвета подходят каждому подтону

Обладательницам "теплой" кожи нужно обратить внимание на натуральные оттенки. Красный, оранжевый, коралловый, персиковый, желтый, песочный, золотой и другие яркие цвета подчеркнут естественную красоту.

Если природа наградила холодным подтоном кожи, нужно присмотреться к "морозным" синим оттенкам и темным цветам. Лучшие варианты: голубой, изумрудный, белый, темно-синий, бирюзовый и т.д.

Красавицам с нейтральным цветом лица будут подходить мягкие, спокойные и неяркие цвета. Все оттенки нюда и нежных цветов с их кожей будут красиво комбинироваться.

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