Как выбрать идеальные духи на лето: пять правил для настоящих модниц

В жаркую погоду мы стараемся надевать легкую одежду, ведь плотные материалы или вещи из ненатуральных тканей будут совсем неуместными для летнего зноя. То же самое касается и парфюма: тяжелые и насыщенные ароматы стоит оставить для осени и зимы, а для летнего сезона нужно подобрать что-то более простое и невесомое.

Видео дня

OBOZREVATEL расскажет, какими правила вы должны пользоваться в магазине туалетной воды, чтобы купить идеальный аромат для жарких будней. Подходите к составлению парфюмерного гардероба ответственно.

1. Откажитесь от духов на масляной основе

Как правило, масляные духи имеют высокую концентрацию парфюмерных отдушек. В сильный зной практически любая композиция, даже самая свежая, будет казаться приторной. Вы вряд ли мечтаете, чтобы вокруг вас образовался ореол густого запаха. Есть еще одна причина, по которой данный парфюм лучше отложить до холодов, – под действием ультрафиолета он может оставлять на коже ожоги.

2. Скажите "нет" высокой концентрации духов

Летом откажитесь от покупки концентрированных, стойких духов. Больше подойдут туалетные воды. В них сохраняются любимые ноты парфюма, но они не такие стойкие. Аромат продержится на теле 3-6 часов и будет звучать намного деликатнее и комфортнее. Кроме того, рассмотрите покупку продукта без спирта в составе. На упаковке должно быть написано "alcohol free".

3. Используйте твердые духи

Твердые духи – прекрасная альтернатива для лета. Изготавливаются они на основе воска и мягких базовых масел в небольшой концентрации. Более того, кремообразная консистенция продукта удобна в использовании, а также аромат этого средства легкий и ненавязчивый. Единственный недостаток – их запах продержится 2-4 часа.

4. Подберите максимально простые и свежие ароматы

Простой запах – не всегда плохо. Многие модницы утверждают, что моноароматы больше похожи на освежитель воздуха или туалетные воды из прошлого. Но они окажутся как никогда кстати летом. Обратите внимание на чайный или запах скошенной травы, ягодные миксы, цветочные, цитрусовые.

5. Протестируйте "дымку для волос"

Дымка для волос – достаточно новый продукт на рынке парфюма. Это средство наносится именно на локоны и долгое время отдает аромат. Продукт не навредит коже, ведь компоненты в составе духов разогреваются под палящими лучами солнца и могут вызвать аллергию, ожоги, пигментные пятна. Дымка не смывается водой, имеет ненавязчивый запах.

Недавно OBOZREVATEL проинформировал, какие прически идеально подойдут для лета. Если вы устали от банальных высоких хвостов и пучков, мы расскажем, как разнообразить эти укладки. Попробуйте пробор-зигзаг или добавьте к своему образу повязку для головы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!