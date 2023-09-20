Как сделать 'натуральный макияж', от которого будут в восторге все мужчины. 5 простых шагов

Спросите любого мужчину, какой макияж на женщине ему нравится, он ответит – "натуральный". Понятно, что натуральный макияж подчеркивает ваши особенности и смотрится ненавязчиво. К тому же он позволяет отдохнуть от тяжелых теней, яркой помады и большого количества пудры. Так что очевидно, что вашему мужчине будет приятнее целовать вас и не слышать в ответ "Осторожно, я же накрашена".

Но, как бы то ни было, даже "натуральный макияж" требует немного времени и немного…макияжа. OBOZREVATEL собрал 5 простых шагов, чтобы подчеркнуть свою природную красоту.

Подготовьте кожу

Прекрасный естественный вид начинается с красивой кожи. Убедитесь, что каждый вечер вы очищаете лицо и используете средство для снятия макияжа.

Очистив лицо, увлажните его. Важно ли вы выбираете увлажняющий крем для вашего типа кожи, особенно если она чувствительна, сухая или жирная.

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Далее можно использовать праймер или основу под макияж, прежде чем переходить непосредственно к тону.

Выровняйте тон кожи

Тональный крем зависит от того, какое покрытие вам нужно. Если у вас отличная кожа, воспользуйтесь увлажняющим кремом с оттенком, или просто перекройте красные пятна, слегка растушевывая консилер на нужных участках.

Нужно больше тона? Нанесите немного легкого тонального крема на все лицо. Можете делать это бьюти блендером или руками, перед этим тщательно их вымыв.

Добавьте сияния

Ключ к естественному макияжу – это сияние. Для этого можно использовать шимер или хайлайтер. Жидкий люминайзер выглядит как лак для ногтей, а кисточка обеспечивает превосходное нанесение. Добавьте сияние своему лицу несколькими легкими мазками: на надбровной кости и в уголках глаз, чтобы открыть взгляд, и вдоль скул, чтобы придать коже привлекательный блеск.

Немного цвета не помешает

Тушь для ресниц соединит весь макияж, придав выразительности взгляду. Для натурального макияжа подводки и тени лучше не использовать. Не хватает цвета? Выберите кремовые или жидкие румяна для более естественного вида.

Припудрите и забудьте

Если ваша кожа жирная или ваш макияж склонен "плыть" к середине дня, зафиксируйте его легким нанесением прозрачной пудры. Пропустите этот шаг, если у вас сухая кожа.

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