Если не успели похудеть: пять лайфхаков, как скрыть недостатки фигуры на пляже. Фото

Многие девушки начинают подготовку к пляжному сезону задолго до лета. Они посещают тренажерный зал, правильно питаются, не едят за 3-4 часа до сна, бегают и занимаются йогой. Однако стоит помнить, что от одежды и аксессуаров также зависит многое.

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OBOZREVATEL расскажет о некоторых хитростях, как скорректировать фигуру с помощью купальника и пляжных атрибутов. Существуют и более гуманные методы, чтобы выглядеть сногсшибательно на побережье (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Правильно подобранный фасон купальника

Слитный купальник – не всегда хорошая идея для девушек с пышными формами. Ведь он может подчеркнуть все недостатки. При выборе купальника следует помнить о визуальных эффектах: вертикальные вырезы – вытягивают силуэт; плавки с завышенной талией – удлиняют ноги; рюши и драпировка – придают объем.

2. Правильно подобранная расцветка купальника

Цвет может визуально сбалансировать практически любую фигуру. Темные оттенки скрывают объемы, а яркие и светлые – добавляют. Например, черные вставки по бокам на плавках создадут красивую линию талии. А купальник со светлым верхом и темным низом скорректируют фигуру с широкими бедрами и небольшой грудью.

3. Парео

Если подобрать правильную расцветку парео, можно избавиться от пару размеров. Девушкам с пышными формами стоит избегать крупных принтов, а вот миниатюрным подойдут средние размеры узоров. Чтобы скрыть объемы бедер, завязывайте этот аксессуар высоко на талии.

4. Аксессуары

Небольшие детали отвлекут внимание от недостатков. Таким образом можно сместить вектор внимания с пышных бедер на яркую пляжную сумку, колье, браслеты, очки необычного дизайна или бандану. Кроме того, головные уборы не только защитят вас от солнечного удара, но и скроют неидеальное состояние волос.

5. Осанка

Спутники круглой спины – выпадающий живот и бока. Причем, это характерно даже для тех девушек, у которых нет избыточного веса. Ровная спина делает акцент на красивой груди и нижней части поясницы. Именно по этому никогда не стоит забывать о своей осанке.

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