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Эффект потрясающий! Пять омолаживающих причесок для женщин 40 лет, которые освежат образ. Фото

Катерина Малай
Красота
2 минуты
1,0 т.
Эффект потрясающий! Пять омолаживающих причесок для женщин 40 лет, которые освежат образ. Фото

Пересек отметку в 40 лет, женщины все чаще задумываются, как освежить образ и "избавиться" от нескольких лет. В этом может помочь смена прически, которая быстро и эффективно "омолодит" внешний вид.

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OBOZREVATEL уже писал о 5 прическах, которых нужно избегать женщинам после 40 лет, а теперь пора узнать, на какие эксперименты не просто можно, а нужно решиться (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Каре

Элегантное каре станет великолепной альтернативой длинным волосам. За такой стрижкой легко ухаживать, а концы волос всегда будут выглядеть аккуратно. Это визуально сделает шевелюру более густой, а внешний вид – моложе.

Эффект потрясающий! Пять омолаживающих причесок для женщин 40 лет, которые освежат образ. Фото

Боб

Одним из факторов, который выдает годы, можно считать отсутствие объема. С возрастом пряди становятся реже и ломаются, поэтому естественного объема после мытья уже нет. Укороченный сзади боб поможет решить эту проблему.

Эффект потрясающий! Пять омолаживающих причесок для женщин 40 лет, которые освежат образ. Фото

Локоны

Не зря голливудские красавицы предпочитают локоны на красных дорожках и других светских мероприятиях. Легкая укладка может полностью освежить образ, придать ему романтичность и легкость.

Эффект потрясающий! Пять омолаживающих причесок для женщин 40 лет, которые освежат образ. Фото

Небрежная прическа

Намертво зафиксированный лаком хвост, причудливая и сложная прическа и упругие кудри – пережитки прошлого, поэтому выдают возраст. Молодые красавицы предпочитают простоту, в частности небрежные пучки и естественное высыхание волос без лишних манипуляций.

Эффект потрясающий! Пять омолаживающих причесок для женщин 40 лет, которые освежат образ. Фото

"Каскад"

Многослойная стрижка "каскад" или "лестница" может помочь в создании свежего образа в долговременной перспективе. Такая прическа поможет визуально сделать волосы более густыми и объемными, чего часто не хватает после 40 лет.

Эффект потрясающий! Пять омолаживающих причесок для женщин 40 лет, которые освежат образ. Фото

Ранее OBOZREVATEL писал, какие пять знаменитостей никогда не меняли цвет волос. Эти звезды запрещали стилистам какие-либо эксперименты с локонами.

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