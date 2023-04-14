Эффект потрясающий! Пять омолаживающих причесок для женщин 40 лет, которые освежат образ. Фото

Пересек отметку в 40 лет, женщины все чаще задумываются, как освежить образ и "избавиться" от нескольких лет. В этом может помочь смена прически, которая быстро и эффективно "омолодит" внешний вид.

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OBOZREVATEL уже писал о 5 прическах, которых нужно избегать женщинам после 40 лет, а теперь пора узнать, на какие эксперименты не просто можно, а нужно решиться (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Каре

Элегантное каре станет великолепной альтернативой длинным волосам. За такой стрижкой легко ухаживать, а концы волос всегда будут выглядеть аккуратно. Это визуально сделает шевелюру более густой, а внешний вид – моложе.

Боб

Одним из факторов, который выдает годы, можно считать отсутствие объема. С возрастом пряди становятся реже и ломаются, поэтому естественного объема после мытья уже нет. Укороченный сзади боб поможет решить эту проблему.

Локоны

Не зря голливудские красавицы предпочитают локоны на красных дорожках и других светских мероприятиях. Легкая укладка может полностью освежить образ, придать ему романтичность и легкость.

Небрежная прическа

Намертво зафиксированный лаком хвост, причудливая и сложная прическа и упругие кудри – пережитки прошлого, поэтому выдают возраст. Молодые красавицы предпочитают простоту, в частности небрежные пучки и естественное высыхание волос без лишних манипуляций.

"Каскад"

Многослойная стрижка "каскад" или "лестница" может помочь в создании свежего образа в долговременной перспективе. Такая прическа поможет визуально сделать волосы более густыми и объемными, чего часто не хватает после 40 лет.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие пять знаменитостей никогда не меняли цвет волос. Эти звезды запрещали стилистам какие-либо эксперименты с локонами.

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