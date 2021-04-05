Американка с необычной мутацией призналась, почему ей завидуют все девушки. Видео

Жительница США, визажист Наташа Ламарш отличается от других девушек необыкновенной мутацией – на ее теле полностью отсутствуют волосы, кроме головы – бровей и ресниц.

В своем TikTok Наташа рассказала, что врачи диагностировали ей особый вид алопеции (облысения, – ред.), пишет "Дивогляд". Такие вещи, как бритва и эпиляция, ей абсолютно не нужны.

Девушки, которые прокомментировали ролик Наташи, признались, что завидуют ей. В то же время героиня видео назвала и некоторые недостатки тела, полностью лишенного волос.

Так, по ее словам, она всегда мерзнет, даже в теплую погоду. Кроме того, даже от несущественных травм на ее теле появляются синяки, а шрамы может скрыть только одежда.

Наташа Ламарш признала, что "безволосость" позволяет ей экономить время и средства, но вместе с тем она считает, что любой человек прекрасен и волосы на теле, по ее мнению, – это абсолютно нормально.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 108-летняя жительница США назвала четыре своих секрета долголетия. Кэрри Ли Рейнольдс живет в Нью-Броктон, в штате Алабама. С днем рождения ее поздравлял весь город.