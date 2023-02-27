3D-дизайн, aura nails и бархат: топ-10 трендов весеннего маникюра, которые подарят вдохновение. Фото

В воздухе уже витает весеннее настроение, а потому всем на подсознательном уровне хочется изменений, которые помогут пробудиться после холодной и хмурой зимы. Легче всего начать с ногтей, тем более, что тренды нейл-арта на весну-2023 обещают удивить своей яркостью и смелыми деталями.

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Безусловно, пастельные и нежные тона, с которыми у многих ассоциируется это теплое время года, будут, как и ранее, актуальными. Однако список тенденций в маникюре пополнился довольно экстравагантными решениями. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с десяткой самых актуальных идей.

Микро-френч

Если вы преданная фанатка классического французского маникюра, но желаете хотя бы минимальных перемен, сделайте микро-френч. Как можно догадаться, он отличается от обычного своей сверхтонкой линией на краю ногтя. Не забывайте, что френч не обязательно должен быть белым – поиграйте с палитрой.

Ногти Skittles

Кто не знает, Skittles – это жевательные конфеты с фруктовым вкусом разных цветов. А вот трендовый маникюр под таким названием подойдет тем девушкам, которые каждый раз мучаются при выборе цвета лака, ведь его суть заключается в использовании разных цветов на каждом ногте. В таком случае у вас есть возможность поэкспериментировать и выбрать широкий спектр цветов или же придерживаться оттенков одной цветовой семьи. Второй вариант будет более надежным, если вы не до конца уверены в Skittles-маникюре.

Шинуазри

Шинуазри – это популярный стиль, который характеризуется использованием мотивов и стилевых приёмов традиционного китайского искусства в европейской архитектуре, живописи и так далее. А еще вы могли видеть обои в стиле шинуазри на кухне или в гостиной своей бабушки. А теперь это еще и трендовый дизайн ногтей на весну-2023. Так что вдохновляйтесь бабушкиным интерьером и не отставайте от тенденций. Добавьте к своему маникюру золотые акценты, фольгу и кристаллы, чтобы сделать ногти более выразительным.

Букеты полевых цветов

Весна и без цветов? Никуда не годиться. Цветочные оттенки всегда были главной весенней тенденцией в маникюре. В этом году, если конкретно, речь идет о том, чтобы превратить ваши кончики в пышный букет полевых цветов с нарисованными вручную листьями, стеблями и лепестками.

Бархатные текстуры

Мягкие, блестящие бархатные ногти также будут пользоваться большим успехом. Для создания такого маникюра нужно нанести плотное желейное верхнее покрытие поверх текстурного или блестящего лака, чтобы добиться эффекта мятого бархата.

Aura Nails

Аэрография медленно, но стремительно возвращается в ногтевое искусство. Весна-2023 – отличный период для омбре на ногтях. Создавайте "ауру" при помощи перехода темного цвета в светлый и наоборот.

Крутые вихри

Вихри создают совершенно разные вибрации в зависимости от того, какие цвета вы используете в дизайне. Для простого, минималистичного образа выбирайте черно-белые оттенки или пастельную палитру, например миксуйте шоколадный с более светлым коричневым и молочным. А вот для создания ретро-стиля присмотритесь к ярким цветам.

Хромированные ногти

Яркий металлический оттенок определенно будет в тренде этой весной. Особенность серебристого оттенка в том, что он остается нейтральным, несмотря на свою яркость. Поэтому переживать о том, что хромированные ногти – это слишком броский вариант для вас, точно не стоит.

Вдохновленные нулевыми

Эстетика нулевых, будь то бабочки, языки пламени, лозунги или все вышеперечисленное вместе, как никогда актуально будут смотреться на ваших ногтях. Вдохновитесь эпохой, когда можно было свободно играть с модой, не бояться быть чрезмерно яркой и бунтарской.

"Чистый" маникюр

Вспомните, последние несколько лет мы наблюдаем тенденцию "чистого" макияжа, суть которого заключается в том, чтобы сделать внешний вид максимально натуральным, как будто мы даже не использовали косметику. Теперь этот тренд рекомендуют применять и к ногтям. Сочетайте прозрачный лак с металлическим матовым оттенком для эффекта "глазированного пончика". Аналогичного эффекта можно добиться с помощью пастельно-розового маникюра, который выглядит нежно и красиво.

Ранее OBOZREVATEL писал, что минималистические тенденции в маникюре доминируют. Нейл-арт в излишнем стиле идет на второй план, а на его место приходит "спокойная" классика. В том числе и так называемые "ногти богатой девушки".

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