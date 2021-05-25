Киев собрал 222 молодых таланта из 8 стран

В мае в Музее-мастерской И.П. Кавалеридзе в историческом и художественном центре Киева на Андреевском спуске состоялось замечательное событие культурной дипломатии - выставка победителей Международного Художественного Фестиваля МАЛЮЙ.UA! На выставке представлены работы художников и скульпторов 5-25 лет из 8 стран: Украины, Канады, США, Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговины, Армении и Молдовы.

Международный Художественный Фестиваль МАЛЮЙ.UA организован Ассоциацией по развитию международных отношений ADRUM и промоушн и продакшн компанией STUDIORAR под патронатом Министерства культуры и информационной политики Украины.

Из нескольких сот участников фестиваля, среди которых есть сироты, аутисты и дети с ограниченными возможностями, в финал вышло 222 юных дарования, из которых уважаемое жюри из разных стран выбрало 75 победителей. Не было никаких запретов или преимуществ в теме или материалах, единственное требование - предоставлять оригинальные работы, а не копии известных изображений. Талантливые художники показали неординарные способности, уникальное видение и яркое воображение, при выполнение работ использовались многочисленные техники и материалы: масло, гуашь, карандаши, акварель, шариковая ручка, пастель, темпера, тушь, линеры, рапидограф, смешанные техники, планшет и др. На выставке можно увидеть картины, скульптуры, икону, батик и барельеф.

Выставку посетили многие ценители творчества, в том числе представители посольств нескольких стран-участниц фестиваля: Чрезвычайный и Полномочный Посол Черногории в Украине Драгица Понорац, Помощник Посла Республики Армения в Украине Наталья Федоренко, временный поверенный в делах Республики Сербия в Украине Светлана Кошутич. Также на выставке побывали участники, организаторы, члены жюри, партнеры и гости фестиваля, среди которых: первый секретарь управления публичной дипломатии МИД Украины Руслана Линник, начальник отдела публичной дипломатии Департамента коммуникаций и публичной дипломатии МИД Украины Ольга Иванова, главный специалист отдела музеев и библиотек КГГА Виктория Свищова и др.

В международное жюри фестиваля входят художники, скульпторы и деятели культуры и искусства из 12 стран 4 континентов мира:

• Украина – глава жюри - директор Музея-мастерской И.П. Кавалеридзе Александр Юнин, выдающиеся художники Иван Марчук, Евгения Гапчинская, Валерий Франчук, Владимир Слепченко, Николай Сологуб, Александр Удра, главный хранитель Национального музея Тараса Шевченко Юлия Шиленко, ректор Академии современного искусства им. Сальвадора Дали Оксана Фурса, проректор НАОМА Остап Ковальчук, главный организатор Международного Художественного Фестиваля МАЛЮЙ.UA Татьяна Колесниченко;

• США - куратор международных проектов Лондон-Нью-Йорк Анастасия Сирооченко;

• Черногория - директор Национального музея Черногории Анастасия Миранович, черногорские художники Мирко Драгович и Дарко Дрлевич и скульптор Лана Бокан;

• Канада - директор музея Тараса Шевченко в Канаде (Торонто) Людмила Погорелова;

• Испания - скульптор Карлос Гарсиа Лаос;

• Италия - скульптор Оливеро Райнальди, художник Джованни Марко Сассу, куратор арт-проектов Джузеппе Меле;

• Грузия - художник Тамаз Авалиани;

• Уругвай - скульптор Федерико Арнауд;

• Армения - председатель Союза Художников Армении Сурен Сафарян;

• Бельгия - скульптор Барт Ванстенкинсте;

• Беларусь - художник Надежда Пашкевич;

• Китай - художник, каллиграф и преподаватель изобразительного искусства ли Шаотин, директор Украинского-Китайского центра развития культуры и образования Вэй Лимин;

Международный Художественный Фестиваль МАЛЮЙ.UA создан для развития культурной дипломатии между Украиной и другими народами, создания и укрепления связей между поколениями разных стран. Новые поколения несут свое видение старшим в формате международного общения, знакомит различные страны с культурой друг друга. Уважаемое международное жюри, которое оценивает молодые таланты, определяет и направляет будущие тенденции развития мировой культуры.

Для вдохновения молодых талантов члены жюри сделали подарки для победителей и финалистов фестиваля - каталоги своего творчества, календари и сувениры - они поедут из страны в страну, распространяя искусство, укрепляя веру в себя молодых художников и вдохновляя их на новые успехи.

Победители Международного Художественного Фестиваля МАЛЮЙ.UA:

5 лет

Алиса Масловская, Украина

Гордей Мотора, Украина

6 лет

Аделина Дойл, США

Милана Голобородько, Украина

Лана Вуйосевич, Черногория

7 лет

Кристина Спекторова, Украина

Есения Яковлева, Украина

8 лет

Василиса Березникова, Украина

Георгий Богдасар, Украина

Анастасия Богданова, Украина

Кира Розинкевич, Украина

9 лет

Гретта Лихачева, Украина

Анна Шлапак, Украина

Артем Гаценко, Украина

10 лет

Георгий Бастанжиян, Украина

Эвелина Бардюк, Украина

11 лет

Невена Савич, Черногория

Дара Киселева, Украина

Станко Катович, Черногория

12 лет

Мия Николовськи, Черногория

Алисия Захарова, Украина

Мария Нижник, Украина

Дарья Данильченко, Украина

Анастасия Гарина, Украина

13 лет

Валерия Павлюченкова, Украина

Елена Илич, Сербия

Алиса Бурак, Украина

Тамара Живкович, Черногория

14 лет

Анна Науменко, Украина

Дария Липчевская, Украина

15 лет

София Лелюх, Украина

Виктория Белецкая, Украина

Ирина Савич, Черногория

Алиса Герман, АР Крым

Лидия Боголепова, Украина

16 лет

Илья Харченко, Украина

Николай Терзич, Черногория

Николета Дериволков, Молдова

Дария Вахновская, Украина

Богдана Карпенюк, Украина

17 лет

Борко Попович, Черногория

Эдуард Леаху, Молдова

Вероника Бондаренко, Канада

18 лет

Адриана Диакон, Молдова

Екатерина Ардиянц, Украина

Полина Полозок, Украина

Василе Коретчий, Молдова

Диана Румегеа, Молдова

19 лет

Анастасия Кресинська, Украина

Аня Попович, Черногория

Маргарита Пендюр, Украина

20 лет

Моника Салманян, Армения

Юра Кам, Украина

Ольга Дацюк, Украина

Пантелей Бахматов, Украина

Екатерина Юхновская, Украина

21 год

Виктория Мазур, Украина

Маша Раткнич, Черногория

Юлия Савченко, Украина

Леся Ковальчишин, Украина

22 года

Эмина Ниманбегович, Черногория

Евгения Стронская, Украина

Илья Гридин, Украина

Мисаки Хартенян, Армения

Оксана Лаба, Украина

Святослав Петрик, Украина

23 года

Артем Бражник, Украина

Диана Лавришин, Канада

Желица Вукович, Черногория

24 года

Виолетта Дубовик, Украина

Ольга Богданец, Украина

25 лет

Иван Волошин, Украина

Ирина Яременко, Украина

Андриана Дьяков, Украина

Николай Кнежевич, Босния и Герцеговина

Праздник юности и творчества состоялся! Следующий фестиваль планируется осенью 2021 года. Следите за нашими новостями.