7 вещей-трендов 2022 года, которые украсят интерьер любой квартиры

Каждый год дизайнеры интерьера придумывают все новые и новые украшения для дома, чтобы он был уютным и стильным. Время от времени, специалисты предлагают видоизменить старые вещи, а иногда – приобрести что-нибудь неординарное.

Эксперты издания Profile рассказали о 7 новинках в интерьере, которые смогут позволить себе большинство рядовых покупателей. Может, кое-что из перечисленного даже завалялось на чердаке (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Акцентные зеркала

Дизайнеры уверены, что зеркальная поверхность может быть не только функциональным, но и декоративным элементом. Стоит только подыскать вариант в интерестных геометрических оправах.

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В этом году природные материалы не утратят свою актуальность, поэтому материал вокруг зеркала может быть как из дерева, так и из металла.

Хендмейд

"Вылизанные" помещения утратили свою актуальность, а им на смену пришел качественный хендмейд. Украшения на стенах и тумбах, выполненные вручную, создадут чувство уюта в доме. Стоит только соблюдать цветовую гамму и доверить работу профессионалу.

Комнатные растения

В моде остаются фитостены и флорариумы. Особенно актуальны для помещений в мегаполисах – квартирные джунгли, которые образуются благодаря обилию разнообразных растений в каждой комнате: на стенах, подоконниках, столах и полу.

Необычные вазы

Еще один практичный элемент, который может стать декоративным – оригинальная ваза для цветов. Специалисты советуют сделать ее как можно более заметной, чтобы она стала "изюминкой" интерьера.

Однако выбор материала, из которого она изготовлена, зависит от предпочтений жильцов дома или квартиры. Для того чтобы придать обстановке легкость и легкость, можно выбрать вазы из цветного и прозрачного стекла. Для создания уюта подойдут изделия из глины.

Ветви, сухоцветы и венки

Казалось бы, что сухие растения выглядят старомодно, но не в этом сезоне. Дизайнеры рекомендуют обратить внимание на злаки – рожь, пшеницу, а также лаванду и хлопок.

Коллекция посуды

Специалисты советуют не спешить убирать сервизы из полок шкафов, а присмотреться внимательнее к коллекции. Если посуда стоит внимания, то ее следует выставить на самое заметное место и дать гостям полюбоваться расписанной керамикой и стеклом.

Композиция на стенах

Речь идет не о классических постерах и фотографиях, а настоящей выставке из разнообразных рамок, часов и зеркал. Если гармонично разместить все вышеперечисленные элементы на стене, можно получить уникальную композицию, мимо которой невозможно пройти, не изучив.

Ранее OBOZREVATEL писал об антитрендах в интерьере, которые выглядят дешево и старомодно. От них лучше избавиться, чтобы не засорять дом.