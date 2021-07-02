6 главных трендов на лето 2021

Лето уже в самом разгаре, поэтому настало время добавить в повседневный гардероб несколько модных вещей. Давайте рассмотрим актуальные тенденции, которые станут вишенкой на торте личного имиджа в этом сезоне!

Модные тренды в женской одежде

Монохромные платья. Лаконичные одноцветные модели хорошо смотрятся на девушках с любым типом внешности. Подобрать их помогут магазины одежды в ТРЦ Gulliver, где представлены все популярные в Украине бренды. Главное — правильно выбрать крой и оттенок. Также на пике популярности сдержанные черно-белые варианты с абстрактным принтом. На период жаркой погоды магазины в ТРЦ "Гулливер"предлагают романтичные платья в стиле ампир из воздушных тканей. Укороченный верх. Бандо, бралеты, топы с тонкими бретелями или пышными рукавами в этом сезоне в особом почете. Эту деталь гардероба стоит сочетать высокой посадкой брюк и юбок, которые дополнительно стройнят и визуально вытягивают рост. Оверсайз рубашка. Это универсальный, практичный элемент одежды, с успехом заменяющий легкий летний жакет. Обыграть такую рубашку легко в любом стиле, но особенно выигрышно она смотрится в повседневных кэжуал-образах. Светлые оттенки придадут ансамблю легкости, а пастельные — расставят акценты. Брюки. В моду возвращаются широкие модели из денима, которые были популярны в конце 1990-х. Клеш от бедра стоит сочетать с блузами или рубашками оверсайз, свободными жакетами. Также в моде брюки-баллоны (укороченные или с подворотами) в сочетании с мюлями или классическими брогами. Учитывайте, что эта модель визуально увеличивает объемы. Пастельные тона. Мягкие зефирные оттенки сиреневого, мятного, голубого, персикового, желтого наиболее актуальны. Чтобы образ выглядел выразительнее, сделайте ставку на "тотал лук", подобрав одежду и даже аксессуары в едином цвете. Мини-юбки. Это еще одна нотка ностальгии по 1960-м и 2000-м годам. Эти модели юбок широким ассортиментом представляют все магазины в ТЦ Gulliver. Этот предмет гардероба по-прежнему ассоциируется со смелостью и свободой. Подойдет для девушек, желающих продемонстрировать загорелые ноги. Если брюки стоит выбирать с завышенной талией, то юбки — с заниженной. Это могут быть монохромные или яркие цветные модели с такими декоративными элементами как мелкая складка, контрастный принт.

Еще больше модных решений

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