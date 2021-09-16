ЖК на Броварском проспекте в Киеве: инвесторов предупредили о судах за землю и нарушении норм при строительстве

В Днепровском районе Киева в 2020 году начали строительство комплекса из двух 25-этажных секций и пристроенного четырехэтажного торгово-офисного центра – ЖК на Броварском проспекте. Однако, во время строительства обнаружили ряд нарушений.

В частности, речь идет о нарушениях при передаче земельного участка для возведения ЖК, отсутствие паркинга и превышение нормы по плотности населения, пишет ресурс НЕРУХОМІ.

Как отмечается, в 2008 году Киевсовет передал компании "Ярус" участки земли для строительства, эксплуатации и обслуживания открытой части Святошино-Броварской линии метро и перевел землю по функциональному назначению к территории общественных зданий и сооружений.

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Позже "Ярус" оформила право собственности на указанные участки и продала их ООО "Б.Р.К.", которое, в свою очередь перепродало их заказчику строительства ЖК на Броварском проспекте – фирме "Диместион".

Прокуратура подала в суд, который пришел к выводу, что Киевсовет нарушил закон, передав "Ярусу" земельные участки. Учитывая отмену решения Киевсовета, отменены и изменения в Генплан Киева, которым участки земель лесного фонда и зеленой зоны были отнесены к территории общественных зданий и сооружений.

"Таким образом получается, что "Ярус" не имел права продавать эту землю. Прокуратура подала иск к ООО "Диместион", требуя вернуть Киеву участки, однако суд отказал в его удовлетворении. Однако, до принятия окончательного решения по данному делу сохраняются определенные риски в инвестировании", – говорится в материале.

Кроме того, как отмечает издание, застройщик не запроектировал в ЖК паркинг, поэтому для инвесторов вопрос где оставить авто будет достаточно острым.

Кроме того, плотность населения почти в два раза превышает норму, что сделает проживание здесь малокомфортным. Не соблюдено норму и по допустимому проценту застройки, что скажется на размере придомовой территории.

Более подробно о ЖК на Броварском проспекте можно прочитать, перейдя по ссылке.