Жители Дарницы могут получить продукты от Фонда Рината Ахметова

Еще две тысячи продуктовых наборов Фонд Рината Ахметова направил в территориальный центр социального обслуживания Дарницкого района Киева. Таким образом, общее количество наборов, которые передал Фонд для столицы - уже более 34 тысяч.

Об этом сообщили в Facebook Фонда. Прежде всего продукты предназначены для переселенцев с горячих точек Киевской области, людей с инвалидностью и пожилых людей, многодетных семей и семей, которые потеряли кормильца или остались без доходов из-за военных действий.

Всего такие наборы от Фонда получат 200 тысяч человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.