Жертв и раненых нет, но ситуация сложная: Кличко записал видеообращение к киевлянам

Ситуация в украинской столице из-за военной агрессии России продолжает быть сложной. Оккупанты пытаются прорваться в Киев, но украинские защитники держат оборону на подступах к городу.

Об этом сообщил глава города Виталий Кличко в видеообращении вечером среды, 2 марта. Он отметил, что, к счастью, жертв и пострадавших в течение суток в Киеве нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Кличко отметил, что в некоторых районах днем во дворы попало несколько снарядов – загорелось несколько автомобилей, поврежден частный дом, пострадало одно из отделений полиции в Подольском районе.

Видео дня

"Рядом с Киевом продолжались бои – Буча, Ирпень, Гостомель. Враг пытался прорваться в город, но украинские защитники держат оборону и останавливают оккупантов на подступах к столице", – рассказал мэр.

Он напомнил: с 20:00 в Киеве длится комендантский час, передвигаться можно только транспорт со спецпропусками военного коменданта столицы. С 7 часов утра для сообщения между левым и правым берегами Киева для частного и общественного транспорта будут открыты Северный и Дарницкий мосты. Через Южный мост проезда не будет.

Кличко также отметил, что в столице функционирует гуманитарный штаб, город продолжает собирать и распределять гуманитарную помощь для киевлян, который наиболее в ней нуждаются.

"Киевляне, украинцы! Вы все – патриоты своей земли. Сердечные, отзывчивые и отважные! Украина будет свободной и европейской! Мы победим, хоть и будет сложно!" – подчеркнул глава украинской столицы.

Напомним, что 2 марта в Киеве оккупанты ударили авиацией по железнодорожному вокзалу. Эпицентр взрыва – между гостиницей Ibis и Южным железнодорожным вокзалом в районе подземного перехода. Данные о пострадавших уточняются. По предварительной информации, ударом ракеты разорвало большую теплотрассу. Часть Киева может остаться без отопления.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля оккупанты обстреляли баллистическими ракетами пристоличные Бровары. В результате ранения получили шесть человек.

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