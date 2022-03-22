Зеленский создал в Гостомеле военную администрацию и назначил ее руководителя

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В городе Гостомель под Киевом, где с начала полномасштабного утоления России ведутся активные боевые действия, создали поселковую военную администрацию. Ее главой стал Тарас Думенко.

Соответствующие указы №156/2022 и №33/2022-рп подписали украинский президент Владимир Зеленский в понедельник, 21 марта, передает пресс-служба главы государства. Выполнение указа возложено на Генеральный штаб Вооруженных Сил и Киевскую ОГА.

"Образовать Гостомельскую поселковую военную администрацию Бучанского района Киевской области", – говорится в указе президента.

Возглавивший военную администрацию Гостомеля Тарас Думенко ранее входил в исполнительный комитет Гостомельского поселкового совета. Также он работал менеджером по развитию бизнеса ISE Group.

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Отметим, 7 марта стало известно, что российские оккупанты убили председателя Гостомельского поселкового совета Юрия Прилипко. Он погиб, когда раздавал людям еду и лекарства. Кроме него убили еще двоих.

По состоянию на 21 марта наиболее опасными направлениями в Киевской области Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, Дмитровская и Макаровская общины, Мощун и север Вышгородского района.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Гостомеле Киевской области большое количество жилых домов было обстреляно или разрушено оккупантами. На улицах города остается разбитая техника войск страны-агрессора.

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